Wielka Brytania sprzeda broń UE? W zamian gotowa jest oddać... prawa rybackie

Wielka Brytania a dokładnie brytyjskie firmy zbrojeniowe chcą korzystać z europejskiego funduszu na rzecz rozwoju przemysłu obronnego w Europie. Pula środków, jaką oferuje Komisja Europejska, wynosi 150 miliardów euro. Po owe fundusze mogą się zgłaszczać nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również państwa spoza struktur unijnych, a nawet europejskich. Takimi przykładami są Mołdawia i Albania, ale również Japonia czy Korea Południowa.

Co istotne Japonia i Korea Południowa, które w żaden sposób nie są państwami europejskimi, są na liście uczestników tego programu przy jednoczesnym braku Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że po osiągnięciu porozumienia z Brukselą brytyjskie firmy zbrojeniowe będą mogły ubiegać się o nowy fundusz obronny Unii Europejskiej.

Przełom w kwestii udziało brytyjskich firm zbrojeniowych zadział się dzięki... Rybakom. Stało się to po tym, jak Wielka Brytania poczyniła znaczące ustępstwa wobec Unii Europejskiej w zakresie praw połowowych. Londyn i Bruksela od dłuższego czasu nie mogły dojść do porozumienia w tej kwestii. W ramach negocjacji Wielka Brytania zgodziła się na zawarcie wieloletniego porozumienia, które utrzyma obecne poziomy dostępu unijnych rybaków do brytyjskich wód, zamiast kontynuować planowane dalsze ograniczenia po 2026 roku. ​

Ustępstwa Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej w tej kwestii nie mogą dziwić. Przychody brytyjskiego sektora zbrojeniowego za 2023 rok wyniosły 14,7 miliarda euro, w tym samym okresie, brytyjskie rybołówstwo wygenerowało 1,4 miliarda euro przychodu. Zyski z obu branż są nieporównywalne, a strategia polityczna leży zdecydowanie po stronie segmentu zbrojeniowego.

Wszystko rozgrywa się o plan SAFE, który jest nowym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który ma na celu zwiększenie zdolności obronnych państw członkowskich i ich partnerów poprzez udzielanie pożyczek na zakup zaawansowanego uzbrojenia. Priorytetami są systemy obrony powietrznej, amunicja, drony oraz technologie cybernetyczne. Fundusz ten jest częścią szerszego planu "Readiness 2030", który zakłada mobilizację do 800 miliardów euro na wzmocnienie europejskiej obronności w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych.

Przy rozwijającym się potrzebom na dostawy broni i opracowywanie nowych technologii obronnych oczekuje się, że formalne porozumienie zostanie ogłoszone podczas szczytu UE–Wielka Brytania, który został zaplanowany na 19 maja. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy Londynem a Komisją Europejską, będzie to znaczący krok w kierunku odbudowy i wzmocnienia relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w kluczowych obszarach strategicznych.