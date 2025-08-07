Podczas spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej głównym tematem była współpraca przemysłowo-obronna między Polską a Turcją. Strona polska wyraziła zainteresowanie pozyskaniem nowoczesnych technologii produkcji amunicji kalibrów 120 i 155 mm. Turcja zadeklarowała wsparcie w tym zakresie.

W marcu 2025 roku pojawiły się doniesienia o rozmowach między polskim Ministerstwem Obrony Narodowej a turecką państwową spółką MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi) dotyczących współpracy w produkcji amunicji kalibru 155 mm. Oferta zakłada pełny transfer technologii, co umożliwiłoby Polsce niezależną produkcję komponentów amunicji w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeby zapewnienia niezależności dostaw amunicji.

Turcja widzi w Polsce wiarygodnego partnera

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym MON - Turcja pokłada duże nadzieje w zacieśnianiu wzajemnej współpracy wojskowo-przemysłowej, traktując Polskę jako „historycznie wiarygodnego partnera”. Dla Turcji współpraca z Polską to także szansa na umocnienie się na rynku europejskim, w tym w ramach wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji - wsparcie w ramach operacji NATO

Kolejnym ważnym tematem rozmów była obecność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. PKW realizuje zadania wzmocnienia Turcji w ramach operacji NATO obejmującej akweny Mórz Śródziemnego i Czarnego.

Wiceminister P. Bejda spotkał się z ambasadorem Turcji-W środę, 6 sierpnia br. wiceminister obrony narodowej @pawelbejda spotkał się z ambasadorem Turcji J.E. Raufem Alp Denktaşem. Podczas rozmów omówiono aktualny stan bilateralnej współpracy przemysłowo-obronnej, w tym… pic.twitter.com/aaSV5pDxfF— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 7, 2025

Pod koniec lipca sekretarz stanu w MON Paweł Bejda przewodniczył delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej na IDEF 2025 w Stambule, jednych z największych targów zbrojeniowych na świecie. Podczas targów zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego.

Podczas wizyty, wiceminister Bejda miał okazję osobiście podziękować prezydentowi Erdoğanowi za zaproszenie i ciepłe przyjęcie polskiej delegacji. Na targach zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego, w tym:

Systemy bezzałogowe;

Wozy bojowe;

Wyrzutnie rakietowe;

Elektronikę bojową;

Zaawansowane symulatory;