Podczas spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej głównym tematem była współpraca przemysłowo-obronna między Polską a Turcją. Strona polska wyraziła zainteresowanie pozyskaniem nowoczesnych technologii produkcji amunicji kalibrów 120 i 155 mm. Turcja zadeklarowała wsparcie w tym zakresie.
W marcu 2025 roku pojawiły się doniesienia o rozmowach między polskim Ministerstwem Obrony Narodowej a turecką państwową spółką MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi) dotyczących współpracy w produkcji amunicji kalibru 155 mm. Oferta zakłada pełny transfer technologii, co umożliwiłoby Polsce niezależną produkcję komponentów amunicji w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeby zapewnienia niezależności dostaw amunicji.
Turcja widzi w Polsce wiarygodnego partnera
Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym MON - Turcja pokłada duże nadzieje w zacieśnianiu wzajemnej współpracy wojskowo-przemysłowej, traktując Polskę jako „historycznie wiarygodnego partnera”. Dla Turcji współpraca z Polską to także szansa na umocnienie się na rynku europejskim, w tym w ramach wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji - wsparcie w ramach operacji NATO
Kolejnym ważnym tematem rozmów była obecność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. PKW realizuje zadania wzmocnienia Turcji w ramach operacji NATO obejmującej akweny Mórz Śródziemnego i Czarnego.
Pod koniec lipca sekretarz stanu w MON Paweł Bejda przewodniczył delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej na IDEF 2025 w Stambule, jednych z największych targów zbrojeniowych na świecie. Podczas targów zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego.
Podczas wizyty, wiceminister Bejda miał okazję osobiście podziękować prezydentowi Erdoğanowi za zaproszenie i ciepłe przyjęcie polskiej delegacji. Na targach zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego, w tym:
- Systemy bezzałogowe;
- Wozy bojowe;
- Wyrzutnie rakietowe;
- Elektronikę bojową;
- Zaawansowane symulatory;
- Sprzęt do neutralizacji materiałów wybuchowych;