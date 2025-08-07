Polska i Turcja zacieśniają współpracę. Nowoczesne technologie produkcji amunicji w zasięgu ręki?

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2025-08-07 8:57

Polska i Turcja intensyfikują współpracę w obszarze przemysłu obronnego. Wiceminister obrony narodowej, Paweł Bejda, spotkał się z ambasadorem Turcji, Raufem Alp Denktaşem, aby omówić aktualny stan relacji bilateralnych i możliwości wsparcia polskiego przemysłu w pozyskaniu nowoczesnych technologii produkcji amunicji.

Podczas spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej głównym tematem była współpraca przemysłowo-obronna między Polską a Turcją. Strona polska wyraziła zainteresowanie pozyskaniem nowoczesnych technologii produkcji amunicji kalibrów 120 i 155 mm. Turcja zadeklarowała wsparcie w tym zakresie.

W marcu 2025 roku pojawiły się doniesienia o rozmowach między polskim Ministerstwem Obrony Narodowej a turecką państwową spółką MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi) dotyczących współpracy w produkcji amunicji kalibru 155 mm. Oferta zakłada pełny transfer technologii, co umożliwiłoby Polsce niezależną produkcję komponentów amunicji w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Jest to szczególnie istotne w kontekście potrzeby zapewnienia niezależności dostaw amunicji.

Turcja widzi w Polsce wiarygodnego partnera

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym MON - Turcja pokłada duże nadzieje w zacieśnianiu wzajemnej współpracy wojskowo-przemysłowej, traktując Polskę jako „historycznie wiarygodnego partnera”. Dla Turcji współpraca z Polską to także szansa na umocnienie się na rynku europejskim, w tym w ramach wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji - wsparcie w ramach operacji NATO

Kolejnym ważnym tematem rozmów była obecność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. PKW realizuje zadania wzmocnienia Turcji w ramach operacji NATO obejmującej akweny Mórz Śródziemnego i Czarnego.

PGZ: Trzy fabryki amunicji 155 mm

Pod koniec lipca sekretarz stanu w MON Paweł Bejda przewodniczył delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej na IDEF 2025 w Stambule, jednych z największych targów zbrojeniowych na świecie. Podczas targów zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego. 

Podczas wizyty, wiceminister Bejda miał okazję osobiście podziękować prezydentowi Erdoğanowi za zaproszenie i ciepłe przyjęcie polskiej delegacji. Na targach zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego, w tym:

  • Systemy bezzałogowe;
  • Wozy bojowe;
  • Wyrzutnie rakietowe;
  • Elektronikę bojową;
  • Zaawansowane symulatory;
  • Sprzęt do neutralizacji materiałów wybuchowych;

Polecany artykuł:

Inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Umowa na dofinansowanie fabryk amunic…
Portal Obronny SE Google News
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
AMUNICJA
POLSKA
TURCJA