Podsumowanie MSPO. Największe w historii i kontrakty na miliardy złotych

32. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Targach Kielce była kluczowym wydarzeniem dla branży obronnej. Ofertę zaprezentowało 769 firm, w tym 416 z Polski i 353 z 34 krajów. Najliczniejsze reprezentacje przedsiębiorstw przyjechały ze Stanów Zjednoczonych (53), Wielkiej Brytanii (34), Australii (31), Niemiec (30), Kanady (27), Korei Południowej (27) i Danii (18). Tradycyjnie jak co roku niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie kieleckiego wydarzenia zaprezentowała Polska Grupa Zbrojeniowa – Partner Strategiczny MSPO. Dzięki współpracy Targów Kielce i PGZ udało się stworzyć wydarzenie, które po raz kolejny stało się miejscem spotkań elity przemysłu zbrojeniowego z kraju i ze świata i które spełniło oczekiwania wystawców i gości.

Ofertę najnowszych technologii, rozwiązań dla obronności poznało ponad 28 tysięcy osób z różnych stron świata, to o dwa tysiące więcej niż w ubiegłym roku. W tym gronie jest także 65 delegacji zagranicznych z 47 krajów, m.in. z Australii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Filipin, Francji, Indii, Indonezji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Malezji, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Włoch czy Bangladeszu.

MSPO odwiedziło bardzo wielu oficjalnych gości z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Dudą na czele. Ale co najważniejsze wszyscy, jednym głosem mówili o bezpieczeństwie narodowym naszego kraju. Warto też dodać, że pan Szymon Hołownia był pierwszym w historii Salonu Marszałkiem Sejmu, który przyjechał do Targów Kielce na otwarcie MSPO – mówi prezes Andrzej Mochoń.

Jak zaznaczał Marszałek Sejmu, obecność Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wielu ministrów, marszałka świadczy o wadze Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Jest to dowód na to, jak przedstawiciele władzy wykonawczej, reprezentowanej także przeze mnie, myślą o sprawach Polski w tożsamy sposób – podkreślił marszałek Hołownia. - Dzisiaj mamy do zrobienia kawał roboty. Bezpieczeństwo jest wartością, a wartość nie ma ceny. My wszyscy i w Sojuszu Północnoatlantyckim, i w Polsce, tu na tych targach, w pracach w Parlamencie, w pracach w rządzie dajemy tego dowód – zaznaczył w halach Targów Kielce.

Tegoroczne MSPO to największy w historii Polski Salon Przemysłu Obronnego. Targi Kielce są przykładem niezwykłego rozwoju i są bardzo potrzebne dla rozwoju świętokrzyskiego. Niech te targi będą wielką wizytówką Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz.