Cel coraz dalej. Rośnie popularność strzelectwa długodystansowego w Polsce

Według danych Komendy Głównej Policji, na koniec 2023 roku ponad 323 tysiące obywateli posiadało pozwolenie na broń, co przełożyło się na prawie 850 tysięcy egzemplarzy. Jeszcze kilka lat temu liczby te były znacznie niższe. Oznacza to wzrost o kilkadziesiąt procent w zaledwie kilka lat. W samym tylko w 2024 roku wydano rekordowe 45,8 tysiąca nowych pozwoleń na broń.

Dlaczego Polacy tak masowo zaczęli interesować się bronią palną? Najczęściej wskazywanym powodem jest trwająca wojna na Ukrainie i realne zagrożenie ze strony Rosji. Geopolityczne napięcia, coraz bardziej wroga retoryka Moskwy oraz rosnące poczucie niepewności sprawiają, że wielu obywateli zaczyna traktować posiadanie broni jako element osobistego bezpieczeństwa. Dodatkowo, zmiany prawne oraz coraz większa dostępność strzelnic i szkoleń sprawiają, że broń przestaje być tematem tabu.

Wśród różnych form strzelectwa na szczególną uwagę zasługuje strzelectwo długodystansowe, a zwłaszcza dynamicznie rozwijająca się dyscyplina PRS – Precision Rifle Series. To stosunkowo młoda konkurencja, która łączy precyzyjne strzelanie z elementami taktycznymi i sportowymi. W PRS zawodnicy rywalizują w strzelaniu na różnych dystansach – od 100 do nawet 800 metrów – z różnych postaw, często przy ograniczonym czasie i zmiennych warunkach atmosferycznych.

Ta forma strzelectwa zyskała w Polsce ogromną popularność, na tyle dużą, że powstał dedykowany Związek PRS oraz cykl zawodów PRS Poland Series. Liga cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że listy startowe zapełniają się w kilka minut od otwarcia zapisów.

W 2023 roku rozegrano pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie, a Polska po raz pierwszy wystawiła reprezentację na Mistrzostwa Europy. To ogromny krok w kierunku profesjonalizacji tej formy strzelectwa.

Jednym z najaktywniejszych popularyzatorów strzelectwa długodystansowego w Polsce jest instruktor znany pod pseudonimem Motomoto. To doświadczony zawodnik i trener, który regularnie dzieli się swoją wiedzą w internecie i na strzelnicach. Jest m.in. wicemistrzem Polski PRS Rimfire i zdobywcą wielu trofeów w zawodach długodystansowych.

Strzelectwo długodystansowe to nie tylko precyzja. To sztuka koncentracji, planowania i analizy warunków – mówi. Wielu początkujących cytuje go z rozbawieniem i szacunkiem. Na przykład, komentując kwestię ekonomicznej amunicji, Motomoto żartuje: Trafić na karabin, w którym tania amunicja trzyma dobre skupienie, to jak wygrać życie.