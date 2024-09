MSPO 2024 – Nagrody DEFENDER rozdane

W czasie MSPO w Kielcach jak co roku, doszło do rozdania nagród DEFENDER. W uroczystości rozdania nagród wziął udział minister Władysław Kosiniak – Kamysz. Do konkursu zgłoszono 104 produkty.