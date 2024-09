Paweł Bejda na MSPO: Środki wydatkowane na obronność mają zostawać przynajmniej w 50% w polskich zakładach zbrojeniowych

Ostatniego dnia MSPO na targach pojawił się jeszcze raz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz, który podsumował targi i wymienił podpisane umowy. Jak powiedział minister Kosiniak Kamysz "To pięknie się składa w tą ideę naszą, która mówi o tym, że środki wydatkowane na obronność mają zostawać przynajmniej w 50% w polskich zakładach zbrojeniowych. I to się dzieje, proszę państwa, bo nawet te kontrakty, które były podpisane na targach pół na pół, pół za granicą, pół do zakładów, do fabryk przemysłowych firm polskich".

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Kosiniak Kamysz i Paweł Bejda na MSPO