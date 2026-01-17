Pancernik Trumpa rekordowo drogi? Analiza ujawnia gigantyczne koszty

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-01-17 10:00

Pierwszy pancernik nowej klasy Trump, zapowiedziany przez administrację Donalda Trumpa jako element koncepcji „Złotej Floty”, może kosztować ponad 21 mld dolarów. Takie szacunki przedstawiło Kongresowe Biuro Budżetowe (Congressional Budget Office, CBO), wskazując, że ostateczna cena będzie zależeć od momentu zamówienia i szczegółów konstrukcyjnych okrętu. Jeśli faktycznie pancernik Trumpa osiągnie taką cenę, jednostka będzie plasowała się wśród najdroższych wojskowych, pływających konstrukcji w historii Stanów Zjednoczonych.

Wizualizacja pancernika Trumpa

i

Autor: U.S. Navy/ CC0 4.0
  • Pierwszy pancernik klasy Trump, kluczowy element koncepcji "Złotej Floty", może kosztować nawet 21 mld dolarów.
  • Cena okrętu zależy od momentu zamówienia i szczegółów konstrukcyjnych, co czyni go jednym z najdroższych w historii USA.
  • Projekt budzi kontrowersje i pytania o realność jego realizacji, biorąc pod uwagę ograniczenia amerykańskiego przemysłu stoczniowego.
  • Czy administracja Trumpa zdoła zrealizować ten ambitny, lecz kosztowny plan modernizacji floty?

Ambitny plan Trumpa pod lupą CBO

Zgodnie z analizą zaprezentowaną przez Erica Labsa z wydziału bezpieczeństwa narodowego CBO podczas konferencji poświęconej tematyce marynarki wojennej w Virginii, koszt pierwszego pancernika klasy Trump zamówionego już dziś mógłby wynieść od 14,3 do 20,6 mld dolarów. Różnice w wycenach wynikają przede wszystkim z niepewności dotyczącej ostatecznej masy okrętu oraz doboru historycznych konstrukcji, na których opierane są modele kosztowe.

Jeśli jednak Marynarka Wojenna USA zdecyduje się na złożenie zamówienia dopiero w 2030 roku, cena wzrośnie nawet do 21,6 mld dolarów. CBO szacuje również koszty kolejnych jednostek. Okręty budowane po pierwszym pancerniku byłyby tańsze i mogłyby kosztować od 9 do 13 mld dolarów za sztukę, jeśli program ruszy teraz. W przypadku opóźnienia do 2030 roku mowa już o przedziale 10-15 mld dolarów za jednostkę.

Warto jednak zwrócić uwagę, że CBO podkreśla iż wiele kluczowych decyzji dotyczących projektu nie zostało jeszcze podjętych. To właśnie one mogą przesądzić o ostatecznym koszcie. Z jednej strony nowoczesne technologie stoczniowe i uproszczona konstrukcja mogłyby obniżyć wydatki. Z drugiej strony problemy z dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej, ograniczenia w łańcuchach dostaw oraz integracja zaawansowanych sensorów i systemów uzbrojenia mogą znacząco podnieść cenę programu.

Pancernik klasy Trump - co wiadomo o tej koncepcji?

Serwis Bloomberg zwraca uwagę, że planowany pancernik rakietowy miałby być dwukrotnie większy od krążowników i niszczycieli budowanych przez US Navy od czasów II wojny światowej. Jednocześnie jego rozmiary byłyby o około jedną trzecią mniejsze od lotniskowca USS Gerald R. Ford, obecnie najdroższego okrętu wojennego USA, dostarczonego w 2017 roku za około 13 mld dolarów.

Z wstępnej koncepcji okrętu, zaprezentowanej podczas sympozjum Surface Navy Association, wynika, że wyporność pancernika Trumpa miałaby przekraczac 35 tys. ton, a jednostka przenosiłaby m.in. pociski manewrujące z głowicami jądrowymi, broń hipersoniczną, wyrzutnie pionowego startu, działa artyleryjskie, a także broń energetyczną,

Sama koncepcja pancernika klasy Trump wpisuje się w ideę tzw. „Złotej Floty”, zaprezentowanej przez prezydenta Donalda Trumpa w grudniu 2025 r. Celem tego programu jest odbudowa potencjału amerykańskiego przemysłu stoczniowego oraz szeroka modernizacja floty US Navy. Bloomberg przypomina, że choć Trump wielokrotnie krytykował sektor zbrojeniowy za opóźnienia i przekraczanie budżetów, w przypadku nowej klasy okrętów podkreślał ich wyjątkowe znaczenie.

Obecny prezydent USA zapowiadał, że będą one droższe, ale „nieporównywalne pod względem znaczenia i siły”. Na razie pancernik Trumpa pozostaje jedynie koncepcją i nie wiadomo, czy amerykański przemysł stoczniowy, który ledwo radzi sobie z obecnymi zamówieniami Marynarki Wojennej, sprosta temu zadaniu. Zwłaszcza że samo projektowanie tego typu okrętu może zająć wiele czasu, nie wspominając o samej jego budowie, a kadencja Donalda Trumpa dobiegnie swego końca w styczniu 2029 r., czyli za około trzy lata, a projekt już teraz ma zarówno sporo zwolenników, jak i przeciwników.

