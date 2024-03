Płyta stropowa, o której mowa to element pakietu wyposażenia ExMEP (External Mission Equipment Package), który umożliwia łatwe dostosowanie pojazdu do różnych zadań i wprowadzanie nowych technologii oraz ulepszeń. Rozwiązanie yo zakłada, że w przyszłości potrzebna będzie możliwość dostosowania pojazdu do nowych potrzeb czy zagrożeń w krótkim czasie. Należy więc zbudować uniwersalne podwozie, na którym, trochę na zasadzie klocków Lego, będzie można łatwo zbudować potrzebne wersje pojazdu, lub wręcz zainstalować gotowe rozwiązania.

Zaprezentowany właśnie w Huntsville prototyp to trzecia nowa konstrukcja na bazie AMPV ujawniona w ostatnich sześciu miesiącach. Został on wyposażony w bezzałogową wieżę UT30 uzbrojoną w armatę automatyczną kalibru 30 mm, dostarczoną przez spółkę Elbit America.

Garda: Gen. Artur Kuptel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W styczniu bieżącego roku BAE Systems dostarczyła do jednostki testowej Wojsk Lądowych USA samobieżny moździerz kal. 120 mm z bezzałogową wieżą, natomiast w listopadzie ubiegłego roku trafił do testów pokazany miesiąc wcześniej prototyp pojazdu przeciwdronowego AMPV C-UAS. Został on wyposażony w bezzałogowy wieżę bezzałogową RIwP (ang. Reconfigurable Integrated-weapons Platform) firmy Moog. Jest to system modułowy, który może być wyposażony w różne konfiguracje uzbrojenia i sensorów. W tym wypadku była to armata automatyczna kalibru 30 mm z amunicją programowalną, karabin maszynowy kalibru 7,62 mm i dwie wyrzutnie poczwórne wyrzutnie pocisków MANPADS FIM-92 Stinger.

Wszystkie te trzy pojazdy powstały w oparciu o pakiet ExMEP. Pokazuje to wszechstronności a podatność na modyfikację tego podwozia. „Służyłem w US Army, więc wiem, jak ważne jest szybkie wprowadzanie nowych zdolności na pole walki”, wyjaśniał podczas AUSA Global Defense Bill Sheehy, dyrektor programu AMPV w BAE Systems. „Dotrzymanie kroku szybko zmieniającym się zagrożeniom to cel, który przyświecał naszym pracom nad AMPV z płytą ExMEP”.

Pojazdy na bazie AMPV są obecnie testowane przez US Army w ramach programu, którego celem jest wyłonienie następcy transporterów opancerzonych M113 oraz bojowych wozów piechoty M2/M3 Bradley. Są to dwa najbardziej rozpowszechnione typy platform gąsienicowych w US Army.