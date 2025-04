Krab zmienia silniki na koreańskie. Jest porozumienie pomiędzy firmą Hanwha Aerospace i HSW

Hanwha Aerospace dostarczy kluczowe komponenty do kolejnych 87 polskich haubic samobieżnych Krab, produkowanych przez HSW. Te dwa podmioty podpisały między sobą umowę na terenie Huty, kontrakt dotyczy dostawy komponentów podwozi do armatohaubic samobieżnych Krab. Ustanawia to nowy standard w nich, będąc już dziesiątą umową pomiędzy Hanwha Aerospace a HSW.

W ramach kontraktu, którego wartość szacowana jest na ok. 1,1 miliarda zł, Hanwha Aerospace dostarczy komponenty do haubic Krab w latach 2026–2028. Umowa obejmuje dostawy zespołów napędowych, które są kluczowym elementem w tym systemie.

Do tej pory polskie haubice wykorzystywały niemieckie silniki MTU MT881 Ka-500 o mocy 1000 KM (735 kW) z silnikiem sprzężona jest przekładnia hydrokinetyczna Allison X1100-5A3 z czterema przełożeniami do jazdy w przód i dwoma do jazdy w tył oraz integralnym hydrostatycznym mechanizmem skrętu i tarczowym układem hamulcowym. Produkowana jest na licencji amerykańskiej przez SNT Dynamics.

Podpisy na umowie złożyli prezes i dyrektor generalny Hanwha Aerospace Jaeil Son, prezes zarządu HSW Wojciech Kędziera, członek zarządu i dyrektor finansowa HSW Barbara Cena. Ponadto w uroczystości uczestniczyli również p.o. prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk, Szef Grupy Biznesowej Systemów Lądowych Hanwha Aerospace Dongyeon Kim oraz prezes i dyrektor generalny Hanwha Aerospace Europe Billy Boohwan.

W 2014 roku Hanwha podpisała pierwszą umowę na dostawę komponentów podwozi do haubic Krab, którą w 2023 roku rozszerzono o drugie porozumienie. Obecny kontrakt jest trzecim krokiem milowym we wspólnej historii obu firm.

Polska artyleria lufowa jest bardzo mocno związana z Koreą Południową. Najpierw grudniu 2014 roku Huta Stalowa Wola podpisała umowę z Samsung Techwin na 120 podwozi K9 Thunder, opierając Polską haubice o koreańskie podwozie. Następnie po wybuchu wojny na Ukrainie i przekazaniu przez Warszawę znacznej ilości sprzętu w tym artyleryjskiego, zdecydowano, pozyskać uzupełnia z Korei Południowej.

i Autor: Hanwha Aerospace

Polska artyleria lufowa będzie składała się z tandemu K9A1 Thunder i AHS Krab, które posiadają wspólny rodowód w postaci m.in. podwozia. W tym wypadku jest krok w stronę coraz większej unifikacji i przyszłe uproszczenie logistyki, ponieważ Koreańczycy konsekwentnie rozwijają własne zespoły napędowe.

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, produkowana przez Hutę Stalowa Wola. Konstrukcja pojazdu oparta jest na południowokoreańskim podwoziu K9 Thunder, dostarczanym przez firmę Hanwha Aerospace. Uzbrojenie stanowi działo o długości 52 kalibrów, zgodne ze standardem NATO, umożliwiając prowadzenie ognia na odległość do około 40 km z użyciem amunicji precyzyjnej.

Napęd zapewniał do tej pory silnik wysokoprężny MTU o mocy 1000 KM, który umożliwia poruszanie się z prędkością do 67 km/h. Załoga składa się z pięciu osób. Krab wyposażony jest także w nowoczesny system kierowania ogniem Topaz oraz dodatkową jednostkę napędową (APU), umożliwiającą zasilanie systemów elektronicznych bez konieczności uruchamiania głównego silnika.