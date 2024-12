Przedświąteczny prezent dla wojska. Podpisano wielomiliardową umowę na nowe Kraby

23 grudnia w Stalowej Woli odbyło się podpisanie umów na dostawy dla Wojska Polskiego, 96 polskich armatohaubic Krab dla 4 dywizjonowych modułów ogniowych REGINA. Całkowita wartość umowy wynosi ok. 9 mld zł, a jej realizacja przewidziana jest do końca 2029 r. Poza tym, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A., dostarczy kilkaset wozów towarzyszących do haubic samobieżnych K9. Jak mówił w czasie wystąpienia Władysław Kosiniak Kamysz: "To wielka chwila. To historyczny moment. To wielki kontrakt dla całej Polski. To wielki prezent dla Wojska Polskiego od polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś jesteśmy w HSW, gdzie powstaje bardzo dobry sprzęt. To kontrakt o wartości ok. 17 mld złotych! To wielka inwestycja".

i Autor: MON / X Aramtohaubica Krab