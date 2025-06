Spis treści

Rosja konfiskuje udziały w Lesta Games

3 czerwca moskiewski sąd przychylił się do wniosku rosyjskiej Prokuratury Generalnej o uznanie właściciela Wargaming Victora Kislyi i właściciela Lesta Games Malika Chatazhaeva za uczestników „organizacji ekstremistycznej”. Sędzia przychylił się również do żądań władz dotyczących przejęcia przez rząd wszystkich udziałów kapitałowych w Lesta Games znanej z gry „Mir Tankov” (rosyjska wersja „World of Tanks”).

Zakrojona na szeroką skalę konfiskata dotyczy wszystkich trzech podmiotów korporacyjnych studia gier: Lesta, Lesta Games Agency i Lesta Games Moscow. Prokurator generalny Rosji twierdzi, że Lesta jest powiązana z białoruską (obecnie cypryjską) firmą Wargaming, która w 2022 r. wycofała się z rynków rosyjskiego i białoruskiego, zamknęła swoje biuro w Mińsku, a później wyraziła poparcie dla ukraińskich sił zbrojnych.

Właściciele oskarżeni o "działalność ekstremistyczną"

Jako dowód „działalności ekstremistycznej” prokuratorzy przytoczyli nagłówki kilku artykułów prasowych, w tym „Najbardziej militarna gra: World of Tanks kontra rosyjska operacja specjalna” i "Wargaming uruchamia projekt charytatywny z ukraińskimi treściami w swoich grach, aby zebrać pieniądze na karetki pogotowia", „Jak Wargaming przetrwało 25 lat — i poradziło sobie z wojną na Ukrainie”.

Po decyzji sądu Lesta opublikowała kilka postów w mediach społecznościowych, potwierdzając w nich swoje poparcie dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Jak możemy przeczytać we wpisie:

"Uzasadnienie prawne dla "działalności ekstremistycznej" jest związane z działaniami europejskiego Wargaming, a nie Lesta. Pozew rosyjskiego prokuratora generalnego powoływał się na publiczny sprzeciw Wargaming wobec wojny i charytatywną zbiórkę funduszy na pomoc medyczną w Ukrainie jako dowód. Ostatecznie państwo rosyjskie przejmuje teraz aktywa rosyjskiej firmy Lesta, co jest bezpośrednim skutkiem proukraińskiej zbiórki funduszy przez całkowicie odrębną międzynarodową firmę Wargaming, która kilka lat temu opuściła rynek rosyjski"

Reakcja rosyjskich władz: "Gracze nie mają się czym martwić"

Anton Gorelkin, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Technologii Informacyjnych Dumy Państwowej, napisał na swoim kanale Telegram, że gracze produktów Lesta Games „nie mają się czym martwić” po orzeczeniu z 3 czerwca.

"Nie można ich oskarżyć o wspieranie Sił Zbrojnych Ukrainy ani o ekstremizm za dokonywanie zakupów w grze. Podobnie jak użytkownicy sieci społecznościowej Instagram, która jest zakazana w Federacji Rosyjskiej i należy do ekstremistycznej firmy Meta, nie mają się czego obawiać" - wyjaśnił Gorelkin.

Wargaming i wsparcie dla Ukrainy

W październiku 2023 r., sześć miesięcy po rozstaniu z Lesta Games, Wargaming uruchomił wiele inicjatyw charytatywnych wspierających Ukrainę, w tym „WargamingUnited”, we współpracy z kampanią crowdfundingową United24. Jedna z tych inicjatyw zebrała ponad 1 milion dolarów, co doprowadziło do zarzutów w Rosji, że Lesta była współwinna finansowania ukraińskiej armii. Wargaming zachował markę i globalne prawa do gier online World of Tanks, World of Warships i World of Tanks Blitz. Lesta Games dystrybuuje regionalne wersje tych projektów w Federacji Rosyjskiej.

Wargaming to firma deweloperska i wydawnicza gier wideo, założona w 1998 roku w Mińsku na Białorusi, z obecną główną siedzibą w Nikozji na Cyprze. Znana przede wszystkim z gry free-to-play World of Tanks, która zrewolucjonizowała gatunek MMO dzięki bitwom pancernym. Tworzy gry strategiczne i symulacyjne osadzone w realiach historycznych, głównie militarnych XX wieku, takie jak World of Warships, World of Warplanes czy remake Master of Orion. Działa w modelu free-to-play z mikrotransakcjami, umożliwiając darmową rozgrywkę z opcjami zakupu dodatków. Aktywnie wspiera społeczność graczy i organizuje turnieje e-sportowe, szczególnie dla World of Tanks. Inwestuje w technologię, w tym silnik BigWorld, eksperymentuje z VR i AR oraz współpracuje z historykami, by zapewnić autentyczność detali. Firma przejęła kilka studiów deweloperskich, jak Day 1 Studios czy Gas Powered Games, poszerzając swoje portfolio. Bywa krytykowana za elementy pay-to-win. Pozostaje liderem w grach multiplayer o tematyce militarnej.

World of Tanks to drużynowa gra MMO o tematyce pancernej, stworzona przez Wargaming.net, wydana w 2010 roku, oparta na modelu free-to-play z mikropłatnościami. Gracze "siadają" za sterami czołgów, niszczycieli czołgów lub artylerii samobieżnej z okresu od I wojny światowej do wczesnej zimnej wojny, walcząc w taktycznych bitwach PvP, głównie w trybie 15v15. Celem jest zniszczenie drużyny przeciwnika lub przejęcie bazy. Gra oferuje ponad 800 pojazdów z 11 krajów, w tym ZSRR, USA, Niemcy czy Polskę, z mechanikami uwzględniającymi kamuflaż, rykoszety i uszkodzenia modułów. Dostępne tryby to bitwy losowe, klanowe, twierdze i wydarzenia specjalne, wymagające strategii i współpracy.