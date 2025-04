Co dzieje się na granicy z Białorusią? X-owa wymiana informacji

Pamiętać należy, że formacją chroniącą granice Rzeczypospolitej ustawowo jest, będąca w strukturze MSWiA, Straż Graniczna. Rzecznik resortu do opublikowanego filmu (w którym widać wyraźnie zaangażowanie białoruskich służb w proceder naruszania granicy z Polską) dołączył taki komentarz:

„Granica niedaleko Mielnika. Kilkadziesiąt osób próbuje pokonać zabezpieczenie usiłując nielegalnie wedrzeć się do Polski. Gdy pojawia się patrol @Straz_Graniczna napastnicy zaczynają rzucać kamieniami w nadjeżdżające auto. W grupie agresorów kamera rejestruje umundurowanego funkcjonariusza białoruskiej służby, który również kamieniami atakuje naszych mundurowych. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji strażników granicznych i żołnierzy nikomu nie udało się wtargnąć do naszego kraju. Polska granica jest szczelna. Przejścia nie ma”.

Granica niedaleko Mielnika. Kilkadziesiąt osób próbuje pokonać zabezpieczenie usiłując nielegalnie wedrzeć się do Polski. Gdy pojawia się patrol @Straz_Graniczna napastnicy zaczynają rzucać kamieniami w nadjeżdżające auto. W grupie agresorów kamera rejestruje umundurowanego… pic.twitter.com/lXmqnsWKr2— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 13, 2025

Minister Tomasz Siemoniak uzupełnił tę informację o taki wpis:

„11 tysięcy funkcjonariuszy służb MSWiA i żołnierzy Wojska Polskiego jest zaangażowanych w obronę granicy polsko-białoruskiej. 2,6 mld zł zostało wydane na zaporę fizyczną i elektroniczną. Niezbędne narzędzia prawne naszych służb na granicy to strefa buforowa i zawieszenie prawa do azylu. Nie ma też żadnych wątpliwości co do ścisłego współdziałania białoruskich służb z gangami organizującymi przemyt ludzi z Afryki i Azji. Ostatnio białoruscy funkcjonariusze włączają się nawet do bezpośrednich prowokacji i agresywnych działań blisko granicy. Nasz komunikat jest jasny: przejścia nie ma! Polska jest i będzie bezpieczna”.

Zareagował również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Również wpisem na platformie X:

„Film zamieszczony przez @JacekDobrzynski na którym grupa agresorów wraz z funkcjonariuszem białoruskich służb próbuje wedrzeć się do Polski powinien otworzyć oczy wszystkim, którzy bagatelizują to zagrożenie oraz bezpodstawnie atakują obrońców polskich granic. Dzięki zaangażowaniu i pracy mundurowych oraz uszczelnieniu granicy Polska jest bezpieczna”.

Reprezentuję policjantów, którzy służyli na granicy w 2021 r. i później. Jeden brał udział w obronie przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja jest dokładnie taka sama teraz, jak była wcześniej. Wtedy było jeszcze gorzej, bo napuszczano na nich polityków i dziennikarzy.…— Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) April 13, 2025