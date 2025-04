MSWiA: jest więcej prób sforsowania zabezpieczeń na granicy z Białorusią

„@Straz_Graniczna przy pomocy bariery elektronicznej nieustannie monitoruje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Każde podejście pod zaporę, a tym bardziej próby nielegalnego przekraczania granicy, natychmiast są wykrywane. Ostatnio odnotowywany jest wzrost liczebności cudzoziemców, którzy próbują przejść. Wczoraj (4 kwietnia – Portal Obronny) grupa licząca 22 osoby, niszcząc barierę techniczną, przedostała się do Polski. Nowym elementem jest to, że 5 osób pozostało po stronie białoruskiej i, rzucając kamieniami w polskie patrole, jednocześnie nagrywało nielegalne przekraczanie granicy.

Niewykluczone, że filmy zostaną wykorzystane do prowadzonej przez stronę białoruską i organizatorów tego procederu propagandy, jakoby granicę naszego państwa można było łatwo pokonać. Jednak w rzeczywistości próby nielegalnego przekraczania granicy są – tak jak to widać na nagraniu z monitoringu – szybko i skutecznie udaremniane. Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra” – raportował rzecznik MSWiA na platformie X.

27 marca weszło w życie rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej:

„Na podstawie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 223 i 389) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, obowiązuje przez okres 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, stosuje się na granicy państwowej z Republiką Białorusi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

Okres obowiązywania ograniczenia będzie mógł być przedłużony na kolejny – nie dłuższy niż 60 dni – okres, po wyrażeniu zgody przez Sejm.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi – wzniesiona w 2022 r. – stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, która obejmuje zaporę, a także odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory – na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Od 13 czerwca 2024 r. na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, którą wprowadzono na podstawie rozporządzenia MSWiA.

Po raz trzeci (od 10 marca tego roku) została przedłużona na kolejne 90 dni, a także rozszerzona i obejmuje obecnie długość granicy na odcinku 78,29 km w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego. Chodzi o teren działania placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na blisko 60 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy. Na odcinku ponad 15 kilometrów położonym w rejonie rezerwatów przyrody pas ma ok. 2 km szerokości, a na odcinku blisko 3,8 km szerokość strefy to ok. 4 km.

