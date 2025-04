Borsuk to pojazd przyszłości. Wyprzedza swoje czasy i przełamuje ograniczenia

Charakterystyka wozu bojowego Borsuk

Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty Borsuk charakteryzuje się modułową konstrukcją, co ułatwia jego modernizację i dostosowanie do różnych zadań. Pozwala też na jego transport drogą powietrzną, na pokładzie samolotów takich jak C-130 Hercules. Jest wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSSW-30 z armatą 30 mm, pociskami kierowanymi i karabinem maszynowym. Całość uzbrojenia chroniona jest pancerzem i możliwe jest usuwanie awarii czy uzupełnianie amunicji bez opuszczania pojazdu przez załogę, co zwiększa jej bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo załogi i desantu podnosi też wysoka świadomość sytuacyjna, czyli wiedza o tym co dzieje się wokół pojazdu. Jest to możliwe nie tylko za pośrednictwem sensorów umieszczonych na wieży i stosowanych do wykrywania celów i naprowadzania uzbrojenia. Pojazd posiada też umieszczone ze wszystkich stron kadłuba kamery działające w świetle widzialnym i termowizji, dzięki czemu można śledzić otoczenie. Co ciekawe obraz ze wszystkich kamer jest dostępny nie tylko dla załogi, ale i dla całego desantu, dzięki odchylanym ekranom dotykowym. W ten sposób jeszcze przed opuszczeniem pojazdu desant wie, czego może się spodziewać. Pozwala to lepiej przygotować działania i dowodzić.

Wśród bojowych wozów piechoty NATO wyróżnia Borsuka możliwość pływania. Skąd ten wymóg, którego nie spełniają zachodnie konstrukcje, takie jak np. CV90, Puma czy KF-41 Lynx? Wynika on wprost z ukształtowania terenu Polski. Mowa jest nie tylko o Przesmyku Suwalskim czy Warmii i Mazurach.

Na zachodzie Europy cieki wodne są zwykle mocno uregulowane i poprzecinane wieloma mostami. Gdy spojrzymy na mapę Polski, szczególnie w jej wschodniej części, to średnio co 50 km możemy znaleźć rzekę, zalew, jezioro, lub inną przeszkodę wodną o szerokości kilkudziesięciu metrów. Ponadto co 200-300 km mamy do czynienia z dużymi rzekami i innymi przeszkodami wodnymi o szerokości ponad 100 metrów. W takich warunkach zdolność do pokonywania przeszkody wodnej z marszu, a taka posiada NPBWP Borsuk, zapewnia znaczną manewrowość i mobilność. Nie mówimy tu tylko o wodzie płynącej, ale też terenach podmokłych, a jednym ze sposobów ograniczania manewrowości przeciwnika jest np. zalewanie terenu, w którym ma się on przemieszczać.

To tylko kilka z wielu unikalnych cech i zdolności, które zapewnia konstrukcja NPBWP Borsuk. Więcej informacji na ten temat możecie państwo znaleźć na naszych stronach internetowych.