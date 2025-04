Ukraińcy stracili pilota i samolot. Zełenski nadał pośmiertnie mjr. Iwanowowi tytuł Bohatera Ukrainy

„Obecnie piloci F-16 niemal codziennie wykonują misje bojowe na różnych obszarach w niezwykle trudnych warunkach, zapewniając osłonę myśliwską dla grup uderzeniowych i atakując cele wroga. Ukraińscy piloci pracują na maksimum swoich ludzkich i technicznych możliwości, ryzykując życie za każdym razem, gdy wykonują misje bojowe. Pawło był jednym z nich!” – przekazały Siły Powietrzne Ukrainy w Telegramie.

Ukraińska Prawda powołuje się na źródła BBC, z których wynika, że myśliwiec F-16 pilotowany przez 26-letniego mjr. Iwanowa został najprawdopodobniej zestrzelony w sobotę rosyjską rakietą. Pojawiły się informacje o tym, że samolot mógł być zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Zaprzeczają temu oficjalne czynniki. Nie podano, gdzie F-16 został zestrzelony, ale podkreślono, że w rejonie, w którym Pawło Iwanow wykonywał misję bojową, nie mogło być ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Sama ta informacja wydaje się być cenną dla… rosyjskich sił powietrznych.

Charakterystyczne jest, że nader często o podobnych zdarzeniach jako pierwsze nie informują tzw. czynniki oficjalne, ale zachodnie media, powołujące się na… ukraińskie źródła. Tak też jest i w tym przypadku. BBC, opierając się na ukraińskim źródle, podało, że „W sumie Rosjanie wystrzelili w samolot trzy pociski. Był to albo kierowany pocisk przeciwlotniczy z naziemnego kompleksu S-400, albo pocisk powietrze–powietrze R-37”.

W tym samym dniu, w którym Ukraińcy stracili pilota i F-16, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret pośmiertnie przyznający mjr. Iwanowowi tytuł Bohatera Ukrainy oraz Order Złotej Gwiazdy „za osobistą odwagę i bohaterstwo wykazane w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za bezinteresowną służbę narodowi ukraińskiemu”.

Zełenski podkreślił, że: „Ukraińskie F-16, Mirage, MiG-i, wszystkie nasze samoloty bojowe bohatersko wykonują zadania bojowe, broniąc naszego kraju i wspierając operacje naziemne. Siły Powietrzne są również zaangażowane w obronę Ukrainy przed rosyjskimi rakietami i dronami. Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Odpowiemy mocno i głośno”.

To drugi F-16 utracony przez Ukrainę. Pierwszy rozbił się pod koniec sierpnia 2024 r. W katastrofie zginął pilot. Siły Powietrzne Ukrainy dysponują tymi myśliwcami wielozadaniowymi od 31 lipca 2024. Wówczas na Ukrainę dotarły pierwsze „efy” z Danii.

Według wcześniejszych zapowiedzi zachodnich sojuszników do ukraińskiego lotnictwa miało trafić co najmniej kilkadziesiąt myśliwców. Holandia deklarowała przekazanie 24 sztuk F-16, a Belgia – 30. Sporo maszyn ma trafić na Ukrainę do końca 2025 r. Jednak czy trafią i czy wejdą do służby – to jest problematyczne.

A problem bierze się stąd, że Ukraińcy mają za mało przeszkolonych pilotów, a także – co jest równie ważne – członków personelu technicznego. Ośrodek Studiów Wschodnich podał, że do kwietnia 2025 r. zakończy się szkolenie jedynie 26 techników naziemnych. A bez nich samoloty są uziemione na lotniskach, choćby nawet i pilotów nie brakowało. A tych też brakuje.

Trudno więc podać, ile zachodnich myśliwców jest obecnie w posiadaniu ukraińskich Sił Powietrznych. Może to być ok. 25 sztuk F-16. Dokładna liczba pozostaje niejawna ze względów bezpieczeństwa. Ukraińscy piloci walczą też (od marca) na Mirage 2000. Ile ich mają – to też jest tajemnicą. Takich danych nie podawał Paryż, komunikując o przekazaniu maszyn tego typu dla Ukrainy.

Wojna trwa nadal. Nie widać na horyzoncie, by miała się zakończyć do 20 kwietnia, jak to zapowiadał Biały Dom. Na froncie giną ludzie, a życie toczy się też w „niewojennym” trybie.

W marcu Ukraińcy kupili ponad 4,6 tys. samochodów elektrycznych. Obroty handlowe Ukrainy w pierwszym kwartale wyniosły ponad 28,4 mld USD. Europejscy partnerzy zebrali prawie 10 mln euro na wsparcie zielonej odbudowy Ukrainy, a Unia Europejska przekazała do Kijowa miliard euro z zamrożonych rosyjskich aktywów...