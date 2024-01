Niedawno w Portalu Obronnym opisywaliśmy sytuację jak ukraińskie wozy piechoty Bradley pokonały w walce rosyjski czołg T-90. Teraz pojawił się nowy filmik, na którym widać jak amerykański wóz piechoty Bradley w spektakularny sposób niszczy trzy rosyjskie BMP-2.

Jak widać na załączonym filmiku Bradley „wdarł się w wir walki”, aby ocalić oddział ukraińskich żołnierzy. Jak możemy przeczytać na Telegramie, 109 Brygada Obrony Terytorialnej została uwieziona w okrążeniu za rozpadającym się schronem, gdy trzy rosyjskie pojazdy opancerzone BMP-2 szturmowały ich okopy. W pewnym momencie na ratunek przyjeżdża wóz Bradley, który niszczy rosyjskie maszyny z działka 25 mm.

A Ukrainian M2A2 Bradley IFV annihilates a russian BMP-2 at close range.📹: 109 @TDF_UA Brigade pic.twitter.com/wEyMjNolLr— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 17, 2024

47. Brygada jest jedynym użytkownikiem M2A2 Bradley przekazanych przez USA dla walczącej Ukrainy. Według portalu Forbes, w ciągu sześciu miesięcy, odkąd 47 Brygada po raz pierwszy stanęła do walki, straciła 31 wozów M2A2 Bradley, według wyliczeń osób, które śledzą zniszczenia na froncie - 30 zostało zniszczonych, a jeden przejęty (o czym pisaliśmy). A co najmniej 31 kolejnych M2A2 Bradley zostało uszkodzonych. Według doniesień medialnych rosyjscy żołnierze „boją się” rozpoczynać operacje, jeśli wiedzą, że mają do czynienia z Bradleyem.

W styczniu ubiegłego roku, USA zaczęły przekazywać Ukrainie wozy bojowe Bradley w ramach pakietów pomocowych. Do września zostało przekazanych mniej więcej ponad 190 Bradleyów.