Jak możemy dostrzec na nagraniu z bezzałogowca do starcia między dwoma wozami bojowymi Bradley, a czołgiem rosyjskim T-90M doszło we wsi Stepowe na obrzeżach Awdijiwki w północno-wschodniej Ukrainie. Jak napisał portal Forbes, pojazdy Bradley najprawdopodobniej były obsługiwane przez 47. Brygadę Zmechanizowaną Ukrainy, ponieważ jest to jedyna brygada walcząca pojazdami dostarczonymi przez USA.

Bradley IFV of the 47th Brigade of Ukraine engages in a battle with Russian T-90M, Avdiivka front. (Bradley is in foreground while T-90M is in the middle of the village). At the end of the video it’s visible that tank most likely received significant damage as the crew cannot… pic.twitter.com/uutTexfXf5— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 12, 2024

Шось у "мальчіков" не задався ранок. "ніімєющійаналохов" трохи не доїхав pic.twitter.com/n5o43rSR7T— Dnck (@alexdp66499795) January 11, 2024

Jak widać na nagraniu, rosyjski czołg T-90M Proryw-3 pierwszy strzela do pojazdów bojowych i chybia. Następnie wozy bojowe Bradley, ostrzeliwują czołg rosyjski z armat automatycznych M242 Bushmaster kalibru 25 mm. Walka między pojazdami trwa około 10 minut. Można sądzić, że ukraińskie Bradleye nie użyły standardowej amunicji, która by nie przebiła pancerza rosyjskiego czołgu, który ma grubość 70 mm na wieży i 80 mm na kadłubie.

Jak można przypuszczać, wyniku ostrzału przez wozy bojowe, wieża rosyjskiego czołgu zaczyna się obracać w niekontrolowany sposób. Co może być skutkiem awarii po ostrzale z ukraińskich Bradleyów, a następnie widzimy jak rosyjski czołg uderza w drzewo. Jak widzimy na nagraniu, także drony pomagały wozom bojowym unieszkodliwić rosyjski czołg.

Niewątpliwie zniszczenie rosyjskiego czołgu T-90M przez wozy bojowe Bradley jest sukcesem i pokazuje możliwości Bradleya, ale także uwidacznia wysoki poziom wyszkolenia ukraińskich żołnierzy w szybkim manewrowaniu tymi pojazdami, przeciwko rosyjskim czołgom.

Według „Forbesa” Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie około 200 wozów Bradley, z czego co najmniej 31 zostało zniszczonych. Według doniesień medialnych, rosyjscy żołnierze „boją się” rozpoczynać operacje, jeśli wiedzą, że mają do czynienia z Bradleyem.

T-90M – rosyjski czołg podstawowy, będący najnowszym wariantem wozów rodziny T-90. Celem tej modernizacji było zwiększenie zarówno siły ognia, poziomu ochrony załogi oraz mobilności pojazdu względem starszego T-90A. Czołg otrzymał całkiem nową wieżę, w miejsce dotychczas odlewanej konstrukcji umieszczono moduł spawany. Uzbrojenie główne pojazdu to gładkolufowa armata 2A46M-5 kal. 125 mm z zapasem amunicji wynoszącym 43 naboje. Jako uzbrojenie pomocnicze służy sprzężony z armatą uniwersalny karabin maszynowy PKT 7.62 mm oraz ciężki Kord 12,7 mm umieszczony na stropie wieży. Czołg otrzymał nowy silnik W-92S2 o mocy 1130 KM pozwalający na osiągnięcie przez wóz prędkości 60 km/.