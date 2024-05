Niemcy dokupią Eurofightery? Airbus liczy na zamówienie, czy znajdą się pieniądze?

Jak powiedział szef firmy Airbusa: „prowadzimy dialog z niemieckim rządem w tej sprawie i wierzę, że pojawią się nowe Eurofightery dla niemieckich sił powietrznych, w tym modernizacja technologiczna”. Jak podkreślił Schöllhorn: „dla niemieckich sił powietrznych, gdzie Eurofighter będzie nadal stanowił trzon floty myśliwców w nadchodzących dziesięcioleciach, nie ma alternatywy”.

Jednak jak zaznaczył, zamówienie będzie jednak zależało od dalszego finansowania ze specjalnego funduszu Bundeswehry wynoszącego 100 miliardów euro. A jak już pisaliśmy w Portalu Obronny, fundusz jest obecnie na wyczerpaniu i trwa obecnie debata skąd pozyskać pieniądze. To jednak nie koniec problemów w Niemczech, ponieważ minister Pistorius w czasie wizyty w USA wezwał do tego by Niemcy oraz USA zwiększyły swoje wydatki na obronność do 3% PKB. Jak można było się spodziewać kanclerz Scholz i minister finansów Lindner, dali jasno do zrozumienia, że obecny budżet państwa nie pozwala na takie działania. Obaj politycy uważają, że propozycja ministra Pistoriusa przekracza zdolności i limity finansowe wyznaczone przez niemiecki rząd.

Schöllhorn z Airbusa dodał na koniec, że zamówienie na samoloty, które byłoby już piątym zamówieniem, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości niemieckiej produkcji myśliwców. Bo jak mówił: „dla Manching, Augsburga i wielu innych lokalizacji dostawców w całych Niemczech, zakup nowych Eurofighterów jest absolutnie kluczowy i krytyczny czasowo”. Obecnie w niemieckim przemyśle lotniczym panuje niepewność po tym, jak Bundeswehra zamówiła amerykańskie F-35 w celu wymiany starszej floty samolotów Tornado. Istnieją więc obawy, że ​​kolejne zamówienia ze specjalnego funduszu dla Bundeswehry w wysokości 100 miliardów euro mogą trafić do USA. Z kolei firmy i przedstawiciele pracowników domagają się, aby dać szansę krajowym dostawcom. Niedawno minister Pistorius mówił w czasie wizyty w USA, że Niemcy zamówiły w USA broń i sprzęt dla Bundeswehry o wartości 23 miliardów euro i istnieje łącznie 380 kontraktów z amerykańskimi firmami.

W kwietniu bieżącego roku Michael Schöllhorn w rozmowie ze Spiegel wzywał rząd federalny do szybkiego zamówienia około 50 kolejnych myśliwców Eurofighter, bo jak mówił „przed wyborami federalnymi potrzebujemy wiarygodnego zobowiązania rządu federalnego, że wypłynie piąta transza zamówienia, w przeciwnym razie dostawcy odwrócą się od nas”. Jak argumentował szef Airbusa, dostawcy już poszukują alternatywnych obszarów działalności, na przykład w lotnictwie cywilnym. „Rząd federalny musi zapewnić bezpieczeństwo planowania w formie zamówień lub, najlepiej, długoterminowych gwarancji zakupu, od tego zależy nasza zdolność wojskowa, o której mówi minister obrony Pistorius” - apelował szef Aribusa.

Szef firmy bronił także dostawy 48 samolotów Eurofighter do Arabii Saudyjskiej, na które rząd federalny jest obecnie otwarty po latach embarga. Obecna władza w Niemczech uznała, że ​​porozumienie jest „niezbędne z punktu widzenia polityki przemysłowej”. Pod koniec 2023 roku przemysł jak i związki zawodowe naciskały na władze na pozwolenia na eksport europejskich samolotów do Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Teraz media obiegła informacja, o czym pisał portal Janes, że BAE Systems potwierdziła toczący się proces dotyczący zakupu przez Włochy dodatkowych 24 samolotów Eurofighter Typhoon. W 2020 roku miała miejsce ostatnia transza zakupionych przez Włochy egzemplarzy Typhoonów w wersji Tranche 3A. Włochy posiadają obecnie 95 Eurofighter Typhoon.

Pod koniec stycznia bieżącego roku dziennik „Welt” informował, że niemiecki rząd zamierza zakupić dwanaście Eurofighterów od Airbusa. Obecni niemieckie siły powietrzne mają 141 Eurofighterów.