Miecznik z systemem obrony bezpośredniej C-Guard. Podpisano kontrakt na dostawę

Jerzy Łopatyński z działu marketingu PGZ Stocznia Wojenna poinformował w środę, że firma ta podpisała ze spółką Terma umowę na dostawę systemu bezpośredniej obrony okrętu C-Guard. System ma być wykorzystany w budowanych fregatach "Miecznik".

Dyrektor Programu Miecznik w PGZ Stocznia Wojenna Andrzej Wojtkiewicz podał w komunikacie przesłanym PAP, że budowane przez jego firmę fregaty otrzymają skuteczną ochronę przeciwko wielu typom zagrożeń - podwodnych i rakietowych. "W podobne sprawdzone systemy wyposażonych jest ponad 150 okrętów pływających pod banderami marynarek wojennych z całego świata" – stwierdził cytowany w komunikacie Wojtkiewicz.

Jak informuje PGZ Stocznia Wojenna, "Terma C-Guard" to system bezpośredniej obrony okrętu, który przeciwdziała uderzeniom rakietowym i torpedowym. Opiera się na sprawdzonych w walce wyrzutniach celów pozornych i konstrukcji mechanicznej bez części ruchomych, zapewnia obronę okrętu w sektorze 360 stopni. C-Guard ma stosunkowo małe wymagania co do konserwacji, gwarantując tym samym dużą dostępność operacyjną i niski koszt posiadania.

Według dyrektora sprzedaży w firmie Terma Martina T. Jentscha system wystrzeliwania celów pozornych C-Guard oferuje "niezrównaną dostępność operacyjną" i zdolność zwalczania wielu zagrożeń, "zapewniając najniższy koszt posiadania".

Trzy nowoczesne fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej RP powstaną w PGZ Stoczni Wojennej we współpracy z liderami przemysłu zbrojeniowego (Babcock, MBDA, Thales) w ramach kontraktu zawartego w 2021 roku. Pierwsza fregata ma być gotowa do 2026 r.

PAP