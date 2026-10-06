Linie do elaboracji amunicji 155 mm dotarły do Niewiadowa

Dostawa trafiła do zakładu spółki w kompleksie przemysłowym w Niewiadowie. Wcześniej linie przeszły z wynikiem pozytywnym końcowy odbiór techniczny u producenta, firmy KONŠTRUKTA-Industry. Projekt należy do Grupy Kapitałowej Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM). Prowadzi go Elaboracja Niewiadów, czyli spółka celowa powołana do rozwijania tych zdolności i realizująca przedsięwzięcie razem z funduszem Fidera.

Zakontraktowano także trzecią linię. Dzięki niej zakład będzie mógł elaborować kolejne rodzaje amunicji wielkokalibrowej, a jego docelowe zdolności wzrosną do 180 tys. sztuk rocznie. Podstawowym produktem pozostanie amunicja artyleryjska 155 mm. Rozbudowa parku technologicznego ma jednak objąć również amunicję moździerzową oraz czołgową kalibru 120 mm.

Przechodzimy do kolejnego etapu budowy nowych zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej w Polsce i równolegle szkolimy personel, który będzie odpowiadał za obsługę urządzeń. Naszym celem jest stworzenie w Niewiadowie przemysłowej skali produkcji amunicji, przede wszystkim kalibru 155 mm

– mówi Adam Januszko, prezes zarządu NPGM.

Inwestycja jest częścią szerszego programu rozwoju krajowego potencjału amunicyjnego. Grupa rozwija równolegle kompetencje produkcyjne, badawcze i poligonowe. Celem jest ograniczenie zależności od importu w segmencie, który od czasu wojny na Ukrainie stał się jednym z najważniejszych w europejskim przemyśle obronnym.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe Niewiadów Polska Grupa Militarna.