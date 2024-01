Amerykański samolot F-15 jest pewnym symbolem amerykańskiego lotnictwa, a rozwój tej maszyny mimo braku zdolności stealth nie czyni jej gorszym od takich samolotów jak F-35, który jest obecnie produkowany masowy i słyszymy co jakiś czas o kolejnym państwie, które chce zakupić ten samolot.

Twice as nice!Two #F15EX jets depart St. Louis for @TeamEglin. EX3 and EX4 are putting unmatched F-15 capability in the hands of the @USAirForce. pic.twitter.com/6X1t2anhPG— Boeing Defense (@BoeingDefense) December 21, 2023

Wracając jednak do głównego wątku, firma Boeing poinformowała, że 20 grudnia dostarczyła kolejne dwa samoloty F-15EX Eagle II dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) o oznaczenia EX3 i EX4, które trafiły do bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie. To oznacza, że w bazie są już cztery samoloty F-15EX. Te nowsze odrzutowce, które teraz przybyły są własnością 96. Skrzydła Testowego (EX3) i 53. Skrzydła (EX4), które posiadają również dwie pierwsze maszyny. Najnowsze nabytki różnią się trochę od swoich poprzedników, które przybyły w 2021 roku, nowe maszyny posiadają system walki radioelektronicznej AN/ALQ-250 EPAWSS (Eagle Passive Active Warning Survivability System).

Według portalu The War Zone, który rozmawiał z przedstawicielem Boeinga, można się spodziewać dostarczenia jeszcze dwóch maszyn przed końcem roku lub na jego początku. Kolejne dwa F-15EX są obecnie w budowie dla Sił Powietrznych i mają dołączyć do 142. Skrzydła Myśliwskiego Gwardii Narodowej Oregonu na początku przyszłego roku. 142 Dywizja ma być pierwszą jednostką operacyjną , która będzie latać na Eagle II.

Dostawa tych dwóch nowych samolotów następuje 12 miesięcy po pierwotnym terminie, który był zaplanowany na grudzień 2022 roku. Według raportu US Government Accountability Office, przyczyną opóźnień były problemy z jakością elementów przedniej części kadłuba samolotu, a także niepewność budżetowa związana z programem F-15EX. Co ważne i warto nadmienić, że opóźnienia nie doprowadziły jeszcze do formalnego naruszenia harmonogramu programu F-15EX. Jest to o tyle istotne, ponieważ jak donosił Nikkei Asia, USA planuje zastąpienie wycofywanych F-15C/D z bazy Kadena na Okinawie, właśnie najnowszymi F-15EX, pierwotnie te samoloty miały służyć do obrony USA i być w Gwardii Narodowej. Co pokazuje jednocześnie, że według USAF samolot ten może nadal skutecznie bronić USA i być wykorzystywany poza jego granicami.

Warto przypomnieć, że w planie USAF jest obecnie wycofanie także 68 F-15E (czyli nieco starszych wersji od EX ale młodsze od C/D), przy założeniu, że zostaną one zastąpione F-15EX już zamówionymi u Boeinga.

Produkcja samolotu F-15EX zmagała się z problemami natury finansowej, pierwotnie planowano zakup 144 samolotów, potem zdecydowano się na 80 i ostatecznie uzgodniono, że zostanie pozyskanych będzie 104 sztuk tych maszyn. Według Flight Globa, USAF zapłaci firmie Boeing za 48 F-15EX – 3,9 miliardów dolarów. A koszt jednego samolotu będzie się wahał od 90 do 97 milionów dolarów w trzech partiach produkcyjnych. Dla porwania koszt jednego F-35A to 82,5 miliona dolarów. Mimo tego, samolot może się pochwalić nowoczesną awioniką, a także możliwość przenoszenia aż 15 ton uzbrojenia na 23 punktach podwieszeń, co czyni ten samolot „potworem” uzbrojonym bardzo mocno. W czasie próbnych lotów F-15EX udowodnił, że może przenosić do 12 pocisków powietrze-powietrze lub trzy pociski dalekiego zasięgu Lockheed AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles.

Na początku tego roku pierwsze dwa samoloty F-15EX wzięły udział w znaczących ćwiczeniach, takich jak Northern Edge 2023 na Alasce, demonstrując swoją zaawansowane możliwości. Wzięły także udział w ćwiczeniach Combat Hammer w Hill AFB w stanie Utah, gdzie z powodzeniem samoloty wykorzystywały zaawansowaną broń powietrze-ziemia, demonstrując swoją gotowość bojową.

Poza USA firma Boeing liczy, że uda jej się samolot sprzedać do innych krajów na razie udało się podpisać list intencyjny z Indonezją oraz trwają rozmowy z Izraelem. Boeing zaoferowała także Polsce ten samolot.

F-15EX

F-15EX może jednocześnie przenosić 12 rakiet powietrze-powietrze, takich jak AIM-120 AMRAAM i jednocześnie bomby, pociski manewrujące lub dodatkowe zbiorniki paliwa. F-15EX może wykonać misję przeciw celom naziemnym, a potem korzystając z paliwa i przenoszonego uzbrojenia realizować zadania myśliwskie. Wszystko to bez tankowania w powietrzu.

F-15EX może osiągnąć prędkość 2,5 Macha, wykonywać manewry z wysokim przeciążeniem i nie obawiać się nadmiernie o zerwaną farbę. Dwa silniki General Electric F110-GE-129, każdy o ciągu ponad 7,8 tony, który może wzrosnąć po użyciu dopalacza do ponad 13 ton. Pozwala to nie tylko na osiągnięcie ponad dwukrotnej prędkości dźwięku z ponad 13 tonami uzbrojenia i paliwa na podwieszeniach. Silniki zapewniają też ogromny zapas mocy dla zasilania i chłodzenia systemów elektronicznych.

Żywotność, czyli resurs samolotu jest szacowana na 20 tys. godzin lotu i wspomniane już wcześniej duże możliwości modernizacyjne. Ale już obecnie maszyna prezentuje najnowsze rozwiązania, takie jak sterowanie cyfrowe fly-by-wire czy panoramiczny wyświetlasz wielofunkcyjny. Zamiast kilku wyświetlaczy na tablicy rozdzielczej jest jeden duży ekran, którego funkcjami można sterować bez odrywania rak od drążka i przepustnicy.

Prezentuje on m.in. dane z pasywnych sensorów, systemu walki elektronicznej EPAWSS ale też radaru z aktywnym skanowaniem AESA typu Raytheon AN/APG-82. Możliwości wykrywania i śledzenia rozszerzają też podwieszane zasobniki celownicze czy służące do detekcji w podczerwieni takie jak Lantirn, Sniper czy Legion. Maszyna posiada też zaawansowany komputerowy system zarządzania misją i uzbrojeniem, oraz układy wspomagające pilota. Dzięki temu, mimo dwuosobowej kabiny, misje mogą być z sukcesem realizowane przez jednego pilota.