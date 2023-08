Izraelczycy ochronią Holendrów przed atakami bojowych dronów. Za 55 mln dolarów

Ostatnie wydarzenia w wojnie na Ukrainie pokazują, że tak samo ważne jak BSP (bezzałogowe statki powietrzne) są systemy walki z nimi. Rosjanie dość skutecznie, z użyciem narzędzie walki elektronicznej, zmniejszają siłę uderzeniową ukraińskich dronów. Holendrzy izraelską ochronę przed atakami dronów mają otrzymać w ciągu czterech lat. To względnie niedługo, zważywszy, że popyt na drony i systemy do walki z nimi jest większy od podaży.

Izraelczycy W ramach kontraktu dostarczą „kilka mobilnych, stacjonarnych i wdrożonych konfiguracji zintegrowanego rozwiązania ReDrone Counter-UAS wraz z pakietem wsparcia logistycznego i szkoleniami”. „Rosnące zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych powodują zwiększone zapotrzebowanie na nasze rozwiązania antydronowe” – podkreślił w komunikacie Oren Sabag, dyrektor generalny Elbit Systems.

Rozwiązanie ReDrone składa się:

• z zaawansowanego radaru DAiR firmy Elbit Systems,

• czujników rozpoznania sygnałowego (SIGINT) oraz

• systemu optoelektronicznego COAPS-L, zapewniających ulepszony zintegrowany obraz z powietrza, a także z najnowocześniejszych zdolności ataku elektronicznego.

Wszystkko to jest sterowane przez ujednolicony system dowodzenia i kontroli. System ReDrone dysponuje funkcjami wykraczającymi poza zwykłe, aktywne i pasywne czujniki. Funkcje te umożliwiają w chronionym obszarze szybkie wykrywanie i lokalizowanie wielu dronów jednocześnie. ReDrone może wykrywać, identyfikować, lokalizować, śledzić i neutralizować wrogie BSL w dzień i w nocy, w terenie zabudowanym i otwartym, a także w różnych warunkach pogodowych.

Co ważne: system jest miniaturowych wręcz rozmiarów. Dostarczany jest w… specjalnej walizce i może być instalowany na różnych platformach w konfiguracjach: przenośnych, mobilnych lub stacjonarnych.

Mobilność sprawia, że może być używane np. do ochrony konwojów. ReDrone może zostać zainstalowany przez jedną osobę w mniej niż 20 minut. Co ciekawe: firma Elbit Systems jest uznanym w świecie producentem… dronów; w tym także do zastosowań wojskowych. Flagowym produktem jest Hermes 900. Może przenosić ładunki do 350 kg przy masie własnej bez mała tony, utrzymywać się w powietrzu przez 36 godzin. Szybkość przelotowa wynosi 100 km/h, pułap – 10 tys. m.

Co zaś tyczy się systemów antydronowych, to według otwartych źródeł ich tworzeniem/produkcją w świecie zajmuje się ok. 130 firm – od małych start-upów po koncerny zbrojeniowe. BSP można zastrzelić, ale najczęściej działanie systemów antydronowych sprowadza się do zakłócania łączności radiowej między BSP a jego operatorem.