Tego selfika zrobił sobie prezydent Ukrainy po negocjacjach z premierem Holandii Markiem Rutte. „Mark Rutte i ja uzgodniliśmy liczbę samolotów F-16, które zostaną dostarczone Ukrainie po przeszkoleniu naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. A to dopiero początek. Dziękuję, Holandia!” – napisał w swoim kanale w Telegramie Wołodymyr Zełenski.

Dzień wcześniej (19 sierpnia) minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oświadczył, że szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 „już się rozpoczęło”, co ujawnił w rozmowie z Channel 24. Szkolą się nie tylko piloci, ale także inżynierowie i personel techniczny. Zgodnie z wymogami wszyscy kursanci muszą posługiwać się biegle językiem angielskim. Szkolenie będzie znacznie krótsze od tego, jakie musieli przejść polscy piloci, nim nasze siły powietrzne był zasilone „efami”. Reznikow poinformował, że minimalny okres szkolenia pilotów wynosi sześć miesięcy. Nie wiadomo jednak dokładnie, ile czasu potrzeba na przeszkolenie inżynierów i techników. Szef ukraińskiego resortu obrony, na wszelki wypadek, zaznaczył, że szkolenie może jednak potrwać dłużej niż pół roku.

Według dziennika „The Washington Post” zakończenia szkolenia pierwszej grupy ukraińskich pilotów można się spodziewać najwcześniej latem 2024 r. 18 sierpnia Ministerstwo Obrony Danii poinformowało, że pod koniec miesiąca ukraińscy piloci rozpoczną w tym kraju naukę obsługi F-16. Siły powietrzne Królestwa Danii mają na stanie 43 F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień w służbie. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35. Dania ma przekazać Ukrainie 19 myśliwców.

„F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko” – powiedział premier Holandii podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy.

Jak decyzję Holandii i Danii Jak decyzję Holandii i Danii komentuje się w Rosji? Tzw. czynniki, co zrozumiałe, zadowolone z niej nie są. Na razie TASS nie podaje ich reakcji. „Kommiersant”, co też zrozumiałe, również nie cytuje ich (na razie). W informacji o „efach” dla Ukrainy powołuje się na zachodnie agencje prasowe. „Reuters poinformował, że wciąż nie jest znana liczba samolotów, które mają zostać przekazane do Kijowa. Według agencji, w tej chwili Holandia ma tylko 42 myśliwce F-16 i „jest za wcześnie, by powiedzieć, czy wszystkie trafią na Ukrainę”.

Za to „Komsomolska Prawda” przypomina oświadczenie Putina z 13 czerwca. Prezydent Federacji Rosyjskiej stwierdził wówczas – cytat z „KP” – że „Zachód musi przestać dostarczać broń zbrodniczemu reżimowi kijowskiemu, jeśli chce zakończyć konflikt na Ukrainie. Federacja Rosyjska chce zakończyć konflikt, ale kraje zachodnie kontynuują go, pompując Kijów wszelkimi rodzajami broni”. Przytacza także wcześniejsze opinie „wielu ekspertów” (zachodnich – Portal Obronny), że „dostarczenie ukraińskiej armii amerykańskich myśliwców F-16 czwartej generacji nie jest w stanie radykalnie zmienić przebiegu konfliktu na Ukrainie”.

Wołodymyr Zełenski ma zgoła odmienny pogląd. Osiągnięte porozumienie nazwał „kolejnym krokiem we wzmacnianiu obrony powietrznej Ukrainy” i podkreślając, że „samolotów użyjemy do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i wiosek”...

Denmark: “We agree to transfer F-16 aircrafts to Ukraine and the Ukrainian Air Force in close cooperation with the U.S, and other partners, when the conditions for such a transfer are met. Conditions include…successfully selected, tested and trained Ukrainian F-16 personnel…” https://t.co/EmrbUweYKI— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 20, 2023