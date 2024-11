Izrael się zbroi. Podpisano dużą umowę na zakup F-15

W sierpniu pisaliśmy o tym, że Stany Zjednoczone wydały zgodę na sprzedaż Izraelowi 50 myśliwców F-15IA, a także zestawów modernizacyjnych do posiadanych przez Izraela 25 F-15I oraz innej broni o łącznej wartości 20 mld dolarów. Co wzbudziło wielkie kontrowersje ze względu na działania Izraela wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy. Teraz ta zgoda została urzeczywistniona, ponieważ 7 listopada Izrael podpisał umowę z firmą Boeing na 25 samolotów F-15IA. Umowa o wartości 5,2 mld dolarów obejmuje 25 samolotów F-15IA, wyprodukowanych przez Boeinga, z opcjami na kolejne 25 sztuk. Jak napisał Times of Israel samoloty są finansowane z amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela. Zgodnie z umową samoloty będą dostarczane w partiach po 4 do 6 rocznie, począwszy od 2031 roku.

Israel MOD Acquires 25 Advanced F-15 Aircraft for $5.2 BillionThe Israel Ministry of Defense (IMOD) signed yesterday (Wednesday) a landmark transaction to acquire the next generation of F-15 fighter jets, purchasing 25 advanced aircraft from Boeing. pic.twitter.com/sq6lskDfV8— Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 7, 2024

Ministerstwo Obrony twierdzi, że nowe myśliwce będą „wyposażone w najnowocześniejsze systemy uzbrojenia, w tym zintegrowane z najnowocześniejszymi izraelskimi technologiami”. Według ministerstwa samoloty także będą mieć większy zasięg, większą ładowność i lepsze osiągi.

„Skupiając się na natychmiastowych potrzebach zaawansowanej broni i amunicji na niespotykanym dotąd poziomie, jednocześnie inwestujemy w długoterminowe zdolności strategiczne. Ta eskadra F-15, obok trzeciej eskadry F-35 zakupionej wcześniej w tym roku, stanowi historyczne wzmocnienie naszej siły powietrznej i zasięgu strategicznego — zdolności, które okazały się kluczowe w obecnej wojnie” - mówił Zamir z ministestwa obrony Izraela

Eyal Zamir powiedział, że Izrael pozyskał kontrakty na zamówienia o wartości niemal 40 miliardów dolarów. Pod koniec września Izrael poinformował, że otrzymał nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej o wartości 8,7 miliarda dolarów. Nowe F-15 prawdopodobnie zastąpią prawie 50-letnie F-15A/B/C/D, jednocześnie wzmacniając flotę F-15I.

Jest to już kolejna duża umowa na samoloty. W czerwcu Izrael podpisał umowę z USA dotyczącą zakup 25 samolotów F-35 za łączną kwotę 3 miliardów dolarów. Według strony izraelskiej dostawy samolotów dla armii izraelskiej rozpoczną się w 2028 roku w tempie od 3 do 5 samolotów rocznie. Po sfinalizowaniu zamówienia Izrael będzie posiadał 75 sztuki F-35I w służbie. Do tej pory dostarczono jedynie 39 z pierwotnego zamówienia Izraela z 50 samolotów F-35.

Sprzedaż F-15IA do Izraela, to także ogromny sukces Boeing, który liczył właśnie na duży kontrakt ze strony Izraela, jest to pierwszy kontrakt eksportowy firmy na te samoloty poza USA, gdzie jest już montowany dziewiąty egzemplarz z drugiej partii zamówienia. Tym samym firma będzie mogła zwiększyć moce produkcyjne na swojej linii produkcyjnej i nie tylko będzie produkować samoloty dla USA (zamówiono 104 F-15EX dla USAF). Duże szanse są także na zawarcie w przyszłości umowy z Indonezją na te samoloty, ponieważ tutaj także USA wydały zgodę na sprzedaż. Istnieją także szanse, że Arabia Saudyjska zamówi nowe F-15 gdy Donald Trump wróci do władzy. Producent obecnie przekonuje, że z linii produkcyjnej Boeinga wychodzi obecnie półtora F-15 miesięcznie, co daje 18 rocznie. Firma jednak stara się, by zwiększyć wolumen produkcji do 24 maszyn roczne, będzie to jednak zależeć od popytu na te samoloty.

Obecnie Izraelskie Siły powietrzne (IAF) posiadają 84 - F-15 A/C; 25 - F-15I; 36- F-35I oraz 175 - F-16C/I.