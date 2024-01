12 stycznia gruzińskie Ministerstwo Obronny podpisało umowę z polską firmą Mesko S.A., na system obrony powietrznej. Szczegółów umowy ministerstwo Gruzji, ani firma Mesko nie ujawniła.

W 2021 przyjęliśmy strategię eksportową dla MESKO. Główny cel to nie tylko sprzedaż ale stała obecność u użytkowników. Cykliczne szkolenia, asysta tech. oferta upgrade. Do tego ILS z monitoringiem użytkowania naszych wersji “EX” produktów. Nowy Kontrakt to powrót 🇵🇱 na 🇬🇪 rynek— Przemysław Kowalczuk (@pkowalczuk_opl) January 14, 2024

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Gruzji, wiceminister obrony Gruzji Giorgi Chaindrawa spotkał się z przedstawicielami polskiej firmy Mesko. W rozmowie jak czytamy „poruszono kwestię znaczenia wprowadzenia w Gruzji nowoczesnej broni na poziomie NATO, która pomoże wzmocnić zdolności obronne kraju. Strony omówiły także plany współpracy Ministerstwa Obrony Gruzji z polską spółką”. Następnie strony podpisały umowę na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Jednak można sądzić, prawdopodobnie chodzi o pociski nowszej generacji Piorun, które są kompatybilne z Gromami, które ma Gruzja. Ponieważ po dostarczeniu starszych Gromów do Litwy w latach 2024-2025 produkcja seryjna zostanie zakończona.

W 2007 roku Gruzja zamówiła w polskiej firmie Mesko 30 mechanizmów startowych i 100 pocisków Grom, a dostawy zakończono w 2008 roku, na kilka dni przed wojną z Rosją. Z oficjalnych informacji wynika, że Gruzińskie Siły Zbrojne z powodzeniem wykorzystały system Grom do zestrzelenia w czasie konfliktu 9 rosyjskich samolotów i śmigłowców.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie systemu Grom. Jest to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km. Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie.