Gigantyczne inwestycje PGZ w polską zbrojeniówkę. Grupa chce wejść do czołówki europejskich firm

W Katowicach w środę (14 października) padły ważne deklaracje dotyczące przyszłości polskiego przemysłu obronnego. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Adam Leszkiewicz, zapowiedział, że jeszcze w październiku bieżącego roku PGZ podpisze z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) kolejne umowy o wsparciu inwestycji o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. To kontynuacja i rozszerzenie dotychczasowych działań, które mają na celu dynamiczny rozwój kluczowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Wcześniejsze, tegoroczne porozumienia już teraz świadczą o intensywności podejmowanych kroków. Na przykład, należąca do PGZ spółka Rosomak podpisała z KSSE umowę o wsparciu o wartości 57 milionów złotych, której celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych. Innym znaczącym projektem jest inwestycja spółki Nitroerg, w większości należącej do KGHM, która zabezpieczyła wsparcie KSSE na kwotę szacowaną na 300 milionów złotych. Te środki zostaną przeznaczone na produkcję wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Adam Leszkiewicz podczas konferencji „Przemysł dla obronności” podkreślił rewolucyjny charakter wprowadzonego wieloletniego programu finansowania sektora obronnego. Program ten, w przeciwieństwie do wcześniejszego corocznego planowania produkcji i zamawiania, umożliwia długoterminowe inwestycje w infrastrukturę, budowanie kompetencji, a także tworzenie nowych miejsc pracy. Jak zaznaczył prezes PGZ,

„To zupełny przełom. Rok temu nie było mowy o rozwiązaniach kapitałowych oraz pożyczkowych dla przemysłu. Rok temu nie było mowy o takiej skali zwolnień podatkowych. Naszym partnerem jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 28 października będziemy podpisywali kolejne umowy w tym zakresie o wartości kilkuset milionów złotych”.

Ten system wsparcia jest możliwy dzięki wejściu w życie w czerwcu ubiegłego roku rozporządzenia Rady Ministrów, które otworzyło drogę do objęcia produkcją zbrojeniową wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Władze KSSE od samego początku wyrażały gotowość do angażowania się w tego typu przedsięwzięcia, widząc w nich potencjał dla rozwoju regionu i kraju.

Strategia PGZ: Od Budowy Fabryk do Centrów Kompetencji

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, prezes Adam Leszkiewicz stwierdził, że obecnie najważniejsze dla sektora obronnego nie są już wyłącznie pieniądze, ale przede wszystkim konsekwentne działanie i świadomość, że inwestowanie w bezpieczeństwo jest równoznaczne z inwestowaniem w szerzej pojęty rozwój.

„Pieniądze są. One są w SAFE, na rynku komercyjnym, myślimy o obligacjach, budujemy w PGZ system źródeł finansowania inwestycji i pewnie kolejne miesiące to będą ważne informacje, które będziemy przekazywać w tym zakresie. Dziś kluczem jest, aby mieć świadomość zmiany i że każdy miesiąc buduje potencjał naszego przemysłu” – wyjaśnił Leszkiewicz.

Leszkiewicz zaapelował również, aby w dyskusjach dotyczących sektora obronnego skupić się nie na pytaniu, „czy damy radę”, lecz na tym, „w jaki sposób” realizować podjęte już decyzje. Podkreślił, że nadszedł czas, aby „wziąć się do roboty i realizować to, co mamy do wykonania po prostu”. Według prezesa PGZ, „Polski przemysł jest dużo dalej, niż pytania, które sobie zadajemy”. Zamiast tego, koncentruje się na tworzeniu centrów kompetencji produkcyjnych i usługowych. Takie podejście ma zapewnić elastyczność i efektywność w szybkim reagowaniu na potrzeby polskiego wojska, dostarczając nowoczesne rozwiązania i technologie.

PGZ Liderem i Integratorem: Współpraca z Biznesem Prywatnym

Polska Grupa Zbrojeniowa postrzega siebie jako lidera i integratora w polskim przemyśle obronnym. Zapytany o rolę PGZ – czy powinna ona przede wszystkim produkować we własnych spółkach, czy raczej organizować sieć najlepszych krajowych dostawców i producentów, pełniąc funkcję integratora zarówno państwowego, jak i prywatnego biznesu – Adam Leszkiewicz jednoznacznie odpowiedział, że ze względu na swój potencjał i skalę, PGZ jest „liderem - integratorem”. Koncern aktywnie rozwija współpracę z sektorem prywatnym, czego dowodem są trwające cykle spotkań z przedstawicielami biznesu. Na te spotkania, odbywające się w różnych regionach kraju, przybywa regularnie po 200-250 przedsiębiorców. Podsumowanie tego cyklu planowane jest na 7 grudnia bieżącego roku w Krakowie.

Leszkiewicz podkreślił, że PGZ potrzebuje rozbudowanej sieci partycypacji, ponieważ – jak zaznaczył – „nie ma ani jednego produktu, który wykonywałaby całkowicie sama”. Aktualizacja strategii PGZ, która ma zostać zaprezentowana w marcu 2027 roku, będzie odzwierciedleniem tych zmian. W ramach przygotowań do jej opracowania, PGZ zleciła sporządzenie raportu, który ma pokazać wpływ grupy nie tylko na lokalne ośrodki przemysłowe, ale także na cały polski przemysł i polską gospodarkę.

Ambitne Cele i Nowe Obszary Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego

Ambicje PGZ sięgają znacznie dalej niż tylko rozwój krajowy. Adam Leszkiewicz wyraził dążenie do budowania „championa co najmniej w tej części Europy”. Celem jest wejście do pierwszej dziesiątki firm europejskich, co, jak ocenił prezes, „może nam się to uda już w listopadzie”. PGZ aktywnie przegląda cele akwizycyjne na wschodniej flance NATO i buduje partnerstwa. W ramach tych działań, w styczniu lub lutym, PGZ planuje zorganizować w Warszawie spotkanie szefów największych europejskich firm obronnych, co ma podkreślić rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej w sektorze obronnym.

Prezes Leszkiewicz wskazał również kluczowe obszary przemysłu obronnego, na które Polska powinna kłaść szczególny nacisk. Z perspektywy PGZ są to przede wszystkim miny, radary, mobilne wyrzutnie, pojazdy pancerne oraz różnego rodzaju pojazdy bazujące na platformie Jelcza. Wśród produktów, które grupa zamierza w coraz większym stopniu produkować samodzielnie, wymienił dotąd kupowane i stopniowo polonizowane jednostki napędowe do czołgów i innych pojazdów, a także, być może, ogumienie. Te kierunki inwestycji mają na celu zwiększenie samodzielności technologicznej i produkcyjnej Polski w strategicznych dziedzinach.

Na koniec, Adam Leszkiewicz zapowiedział szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową spółki i całego polskiego przemysłu. Celem jest dotarcie do szerokiej publiczności za pośrednictwem billboardów i innych nośników. Kampania ma spełnić dwa główne zadania: „chcemy przekonać zamawiającego, że lepiej jest inwestować i zamawiać w polskim przemyśle, że jesteśmy do tego gotowi, ale drugi cel to budowa sektora obronnego, naszych zakładów, wszystkich razem, jako atrakcyjnego pracodawcy” – wyjaśnił prezes PGZ.