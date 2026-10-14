Europa staje przed szansą nowej industrializacji: rosnące wydatki na obronność czynią przemysł zbrojeniowy kluczowym motorem napędowym gospodarki.

Wiceminister Gołota i prezes PGZ, widzą w nim narzędzie do budowania bezpieczeństwa, rozwijania lokalnych kompetencji i stworzenia "championa Europy".

Czy jednak ten dynamiczny wzrost jest trwały? Sprawdź, jak branża planuje utrzymać swoją pozycję po zakończeniu obecnego boomu.

Konferencja "Przemysł dla obronności". W Katowicach rozmawiano o zbrojeniu się Polski i Europy

Europa w rekordowym tempie zwiększa wydatki na bezpieczeństwo i obronność. Jednak o skuteczności tych działań coraz częściej decydują nie budżety, lecz zdolności przemysłowe: dostęp do technologii, moce produkcyjne, kompetencje, finansowanie inwestycji oraz odporność łańcuchów dostaw. Podczas konferencji "Przemysł dla obronności" w Katowicach mocno wybrzmiewało, że przemysł obronny jest kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, a pieniądze, które trafiają do tej części przemysłu, m.in. za sprawą programu SAFE, to oczywiście budowanie silnej armii, ale również rozwój gospodarczy i inwestowanie w rozwój lokalny poprzez rozbudowę zakładów produkujących sprzęt dla wojska.

Konrad Gołota o przemyśle obronnym jako narzędziu bezpieczeństwa państwa

Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych - w panelu inaugurującym katowicką konferencję, poświęconym przemysłowi obronnemu jako motorowi industrializacji Europy - podkreślał, że rola przemysłu zbrojeniowego jako koła zamachowego gospodarki powoli staje się faktem. Wiceszef MAP zwrócił też uwagę, że przemysł obronny spełnia inna ważną rolę - narzędzia bezpieczeństwa państwa.

Wydatki zbrojeniowe to jest góra pieniędzy - za mała, bo robimy przeskok bardzo duży w bardzo krótkim czasie i to musi być koło rozwojowe polskiego przemysłu. To musi być koło zamachowe tego, żebyśmy nauczyli się robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy, na skalę, na którą do tej pory nie działaliśmy. Ale wydatki zbrojeniowe to też rozwój gospodarczy i polityka społeczna w kategorii dobrobytu. Bo jedną z lepszych polityk społecznych jest zapewnienie nam bezpieczeństwa, bo możemy wtedy realizować wszystkie polityki państwa. Jeżeli kraj jest na wojnie, bo był słaby, podatny i został zaatakowany, oznacza to, że nie miał strategii odstraszania - mówił Konrad Gołota.

Prezes PGZ: Chcemy budować championa Europy

Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podkreślał, że znacznie większe w ostatnich miesiącach finansowanie wymusza na polskim przemyśle bezprecedensowy skok rozwojowy, który przekłada się również na lokalne inwestycje, a to daje ogromną szansę na transformację gospodarczą. Jak mówił, PGZ chce wykorzystywać to do budowania rozwoju kraju.

Każda złotówka wydana to nie jest złotówka przekazywana na to, żeby wyposażyć wojsko w jakąś broń. Te pieniądze oddziałują, zostają w kraju, budują kompetencje i infrastrukturę.

Jednocześnie Adam Leszkiewicz przyznał, że PGZ poszukuje podmiotów do przejęcia w Europie. Gdzie konkretnie? Wśród państwa wschodniej flaki NATO. Jak mówił, celem zasadniczym PGZ jest wizerunek polskiego przemysłu obronnego na świecie.

My chcemy budować polski przemysł trochę szerzej niż rynek krajowy. Tak, chcemy budować championa Europy. Chcemy wejść, już w listopadzie, do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych. Przeglądamy cele akwizycyjne na wschodniej flance NATO. Wydaje się więc zasadnym zrobienie przez PGZ wielkiego spotkania szefów największych europejskich firm obronnych w Warszawie. Wszystko po to, żeby wspólnie pokazać siłę i kompetencje polskiego przemysłu szerzej - powiedział Leszkiewicz.

Leszkiewicz: Przywracamy kompetencje PGZ

Boom na zbrojeniówkę kiedyś się skończy. I co dalej?

Warto podkreślić, że uczestnicy panelu "Fabryka bezpieczeństwa. Przemysł obronny jako motor nowej industrializacji Europy" zwracali też uwagę, że przemysł obronny w Polsce to nie tylko sektor państwowy. A byli to:

Arkadiusz Sułek, prezes Chrobry SA

Mateusz Rzeszowski, dyrektor Działu Inwestycji i Współpracy Międzynarodowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA

Paweł Skwarek, Head of Defence Strategy & Digital Transformation w firmie Transition Technologies PSC

Dawid Bielecki, Key Account Director w Flytronic/ Grupa WB.

Paweł Skwarek mówił m.in. o ogromnej liczbie spółek współpracujących z PGZ – to według jego wyliczeń około 12 tys. firm. Jednocześnie w firmach sektora zbrojeniowego już dziś rozmawia się o wykorzystanie rozbudowywanych obecnie fabryk i mocy produkcyjnych, kiedy "boom na zbrojeniówkę opadnie". Zwrócił na to uwagę Dawid Bielecki z należącej do Grupy WB spółki Flytronic.

Mamy czasy prosperity, ale za chwilkę może wrócić to, co było kilka lat temu. Musimy myśleć o tym już teraz: rozwijać sprzedaż zagraniczną oraz dbać o to, by wewnętrzny popyt był zachowany na długie lata. To dlatego między innymi na panelu pojawił się wątek budowania kompetencji Polski jako europejskiego hubu serwisowo-modernizacyjnego dla sprzętu sojuszniczego i krajowego - wyjaśniał Bielecki.

Z drugiej strony, jak zaznaczył Arkadiusz Sułek, obawy o przyszłość nie mogą blokować rozwoju w teraźniejszości.

W długim terminie powinniśmy nie tylko budować fabryki, ale też tworzyć takie kompetencje, które zostaną z nami na lata i dadzą przewagę technologiczną. Nie możemy bać się, że jeśli wybudujemy ich za dużo, to pozostaną niewykorzystane - mówił prezes spółki Chrobry.

Dodajmy, że Portal Obronny był patronem medialnym katowickiej konferencji o przemyśle obronnym.