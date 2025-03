Francja nie zwalnia tempa. Macron zapowiada zwiększenie zamówień na Rafale

Oświadczenie dotyczące zwiększenia zamówień na samoloty Rafale padło podczas wizyty w bazie lotniczej Luxeuil-les-Bains we wschodniej Francji, która jest kluczowym strategicznym punktem dla sił powietrznych tego kraju. Przypomniał też, że Francja przekazała Ukrainie samoloty Mirage, które - jak wyjaśnił - trafiły do tego kraju właśnie z tej bazy. Dodał, że decyzje dotyczące dodatkowych inwestycji mających na celu odpowiedź na "bieżące wydarzeń” zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach.

„Nasz kraj i nasz kontynent będą musiały nadal się bronić, wyposażać i przygotowywać, jeśli chcemy uniknąć wojny (...) Nikt nie może powiedzieć, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach i latach. Chcę, żebyśmy byli gotowi. Chcę, żebyśmy byli chronieni”.

Przypominając, że budżet obronny kraju faktycznie podwoi się w porównaniu z rokiem 2017, podkreślił, że Francja nie czekała na 2022 rok, gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę. Armię francuską Macron nazwał "najskuteczniejszą na kontynencie" europejskim.

Macron powiedział, że w bazie Luxeuil-les-Bains powstaną dwa nowe dywizjony Rafale — łącznie około 40 samolotów. Prezydent zapowiedział, że do 2035 roku baza 116 będzie "pierwszą, która przyjmie następną wersję" samolotu Rafale F5 z nuklearnym pociskiem hipersonicznym. Rafale w standardzie F5 - najnowsza wersja — ma utrzymać samolot bojowy w służbie do około 2060 roku. Wstępne badania nad F5 rozpoczęto w zeszłym roku, a pełny rozwój ma się rozpocząć w latach 2026–2027.

W obecności samolotów Mirage i Rafale oraz około 200-300 żołnierzy w mundurach, prezydent podkreślił znaczenie odstraszania nuklearnego, które Francja posiada jako jedyny członek Unii Europejskiej. „To szansa dla naszego kraju. Dlatego będziemy nadal wzmacniać każdy z jego elementów”, powiedział. „Baza zostanie rozbudowana, a jej rola w odstraszaniu nuklearnym wzrośnie” – ogłosił szef państwa. Jak zauważa Le Figaro, "celem jest wzmocnienie odstraszania nuklearnego bez stwarzania wrażenia przelicytowania w napiętej sytuacji geopolitycznej". Prezydent Francji oświadczył, że jest gotowy użyć francuskiego arsenału nuklearnego do obrony Europy. Tylko Francja i Wielka Brytania mają własną broń jądrową na tym kontynencie.

Na adaptację bazy do tego celu przeznaczonych zostanie blisko 1,5 mld euro. Macron postawił sobie niedawno cel, mówiąc, że kraj powinien zwiększyć wydatki na obronność z obecnych 2% do 3–3,5% produkcji gospodarczej.

W 2024 roku siły powietrzne Francji dysponowały 108 samolotami Rafale, a marynarka wojenna miała na wyposażeniu 41 maszyn tego typu. Minister obrony Sebastien Lecornu mówił ostatnio o nabyciu 30 dodatkowych samolotów - 20 dla sił powietrznych i 10 - dla marynarki wojennej. Dassault Aviation zamierza zwiększyć tempo produkcji. Producent samolotów informował niedawno, że zwiększa obecnie miesięczne dostawy z dwóch do trzech samolotów, ale przewiduje, że w razie otrzymania nowych zamówień będzie można spodziewać się częstszych dostaw, do czterech lub nawet pięciu samolotów miesięcznie. Stanowi to wyzwanie dla branży, przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji z powodu zakłóceń łańcuchu dostaw.

Ogłoszony przez firmę plan produkcyjny na 2025 r. zakładał wyprodukowanie 25 myśliwców w tym roku, z obietnicami wielokrotnego zwiększenia produkcji, ponieważ zaległości w zamówieniach osiągnęły dziewięć lat. Według dyrektora generalnego Dassault Aviation, Érica Trappier, zwiększenie produkcji zajmie co najmniej dwa lata. Tak więc plany są, by w ciągu roku wychodziło 60 samolotów. Dla porównania Lockheed Martin zakłada wyprodukowanie prawie 190 samolotów F-35 w 2025 roku.

Baza lotnicza koło miejscowości Luxeuil-les-Bains – jak podał Pałac Elizejski – ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa powietrznego Francji i przestrzeni powietrznej sojuszników, szczególnie flanki wschodniej NATO. Maszyny z bazy 116 brały udział w natowskiej misji patrolowania przestrzeni powietrznej państwa bałtyckich. W latach 1966-2011 baza Luxeuil-Saint-Sauveur była zaangażowana we wdrażanie francuskiego powietrznego odstraszania nuklearnego.

Dassault Rafale to francuski samolot wielozadaniowy generacji 4,5 czy też 4+, który powstał po wycofaniu się Paryża z programu Eurofighter. Stąd pewne podobieństwa obu konstrukcji, które są dość ciężkimi, dwusilnikowymi samolotami przenoszącymi znaczną ilość uzbrojenia. Francuski Rafale wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, jak również posiada wariant morski, wykorzystywany na jedynym francuskim lotniskowcu z napędem atomowym Charles de Gaulle.

Samolot wielozadaniowy Dassault Rafale zbudowany został w układzie kaczka, ze skrzydłami delta, pojedynczym statecznikiem pionowym i dodatkowymi powierzchniami sterującymi w części dziobowej. Dzięki temu charakteryzuje się wysoką manewrowością. W wyniku ograniczonego zastosowania technologii stealth uzyskano bardzo wysokie konwencjonalne możliwości bojowe. Maszyna mierzy 15,27 m długości i skrzydła o rozpiętości 10,9 m. Napęd zapewniają dwa silniki turboodrzutowe z dopalaczami typu Snecma M88 o ciągu 60kN, który przy zastosowaniu dopalaczy jest podnoszony do 75 kN. Zapewnia to maszynie francuskiej prędkość 1,8 Macha, czyli ponad 1900 km/h.

Na 14 punktach podwieszenia można przenosić łącznie 9,5 tony uzbrojenia, które obejmuje szeroką gamę bomb i pocisków powietrze-ziemia oraz rakiet powietrze-powietrze. Są wśród nich przede wszystkim francuskie środki bojowe, w tym pociski powietrze-powietrze MICA, Meteor i Magic II, ale też pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz francuskie pociski rakietowe z głowicami jądrowymi ASMP-A. Wśród możliwych podwieszeń warto odnotować też zasobnik-zbiornik do tankowania w locie innych maszyn oraz zasobnik rozpoznawczy Thales AREOS (Airborne Recce Observation System). Stałe uzbrojenie myśliwca to działko lotnicze kalibru 30 mm, typu GIAT 30/M791.