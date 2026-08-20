Ukraińska firma Fire Point buduje w Danii zakład, który zapewni kluczowe zaplecze produkcyjne stałego paliwa rakietowego i komponentów.

Inwestycja warta ponad 150 mln euro, przy duńskiej bazie lotniczej, ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, uniezależniając przemysł obronny Ukrainy.

Jak ta fabryka wpłynie na obronność Ukrainy i przyspieszy rozwój technologii rakietowych?

Fire Point buduje zakład w Danii

Jak podaje ukraiński serwis Militarny, bazujący na doniesieniach portalu Vector, za realizację projektu odpowiada duńska spółka Fire Point Rocket Technologies, podlegająca ukraińskiej spółce-matce. Zakład ma mieć dużą zdolność produkcyjną. Fire Point zamierza wytwarzać w nim stałe paliwo rakietowe przede wszystkim na potrzeby własnych konstrukcji, ale zakłada również możliwość dostarczania go innym przedsiębiorstwom.

"Zamierzamy otworzyć tutaj zakład o ogromnej mocy, aby produkować dużo stałego paliwa rakietowego - najpierw dla Fire Point, a także aby móc dostarczać je innym firmom" - powiedział dyrektor operacyjny firmy Wjaczesław Bondarczuk podczas międzynarodowych targów DALO Industry Days.

Początkowo koszt budowy zakładu szacowano na 50 mln euro. Z czasem wartość projektu znacząco wzrosła i obecnie przekracza 150 mln euro. Firma informuje, że uzyskała już wszystkie wymagane pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Fire Point zapowiadał budowę zakładu w Danii już we wrześniu 2025 roku. Później firma informowała, że chce uruchomić produkcję stałego paliwa rakietowego w 2026 roku. Inwestycja ma zwiększyć możliwości produkcyjne Fire Point i stworzyć bazę do dostarczania paliwa rakietowego również innym przedsiębiorstwom. Firma jest znana m.in. z produkcji rakiet, w tym systemów wykorzystywanych przez Ukrainę.

W marcu 2026 roku spółka Fire Point Rocket Technologies opublikowała informację, w której przekazała, że zakład ma powstać w pobliżu bazy lotniczej Skridstrup, gdzie Dania eksploatuje flotę myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F-35A Lightning II. "Lokalizacja ta nie jest przypadkowa, umieszcza zakład w bezpiecznym środowisku wojskowo-przemysłowym i ułatwia koordynację z duńskimi strukturami obronnymi" - zaznaczono".

"Zakład został zaprojektowany jako wieloetapowy kompleks przemysłowy. Pierwsza faza, której uruchomienie przewidziano na 2026 rok, będzie koncentrować się na stworzeniu podstawowych zdolności produkcyjnych, natomiast rozpoczęcie głównej produkcji planowane jest na 2027 rok. W zakładzie będzie nie tylko wytwarzane stałe paliwo rakietowe, lecz także produkowane będą korpusy silników, elementy połączeń konstrukcyjnych oraz integrowane całe układy napędowe. Taka integracja pionowa ograniczy zależność od zewnętrznych dostawców i skróci cykle produkcyjne - problemy te ukraiński przemysł odczuwa od początku pełnoskalowej wojny" - informowała wówczas spółka.

At #DALO Industry Days in Denmark, @iraterekh shared how Fire Point is scaling fast—from our "black mold strategy" to opening our first facility on NATO soil.Here are the highlights 1/6 👇 pic.twitter.com/1NAFxYf326— Fire Point (@FirePointUA) August 20, 2026

Fire Point na targach DALO Industry Days 2026

Fire Point bierze udział w targach DALO Industry Days 2026 w Danii, największej wystawie obronnej i przemysłowej w Skandynawii, która w tym roku zgromadziła niemal 600 firm. Podczas wydarzenia ukraińska firma prezentuje pełnowymiarowe makiety bezzałogowego statku powietrznego dalekiego zasięgu FP-1, pocisku manewrującego FP-5 Flamingo oraz pocisków balistycznych FP-7 i FP-9.

Jak zapewnia Fire Point, ukraiński przemysł obronny dysponuje unikalnym doświadczeniem - od szybkiego przechodzenia od koncepcji do produkcji seryjnej po nieustanną modernizację systemów na podstawie rzeczywistych doświadczeń z działań operacyjnych. Firma jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniem z europejskimi partnerami.

"Dla Fire Point targi DALO Industry Days stanowią platformę bezpośredniego dialogu z firmami z sektora obronnego, przedstawicielami sił zbrojnych oraz partnerami rządowymi na temat współpracy technologicznej, integracji ukraińskich rozwiązań z europejskim ekosystemem obronnym, wspólnego rozwoju oraz zwiększania skali produkcji. Ukraina już stała się jednym z centrów rozwoju nowoczesnych technologii obronnych. Naszym celem jest przekształcenie doświadczeń zdobytych podczas wojny w przewagę technologiczną - nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla naszych partnerów" - podkreśliła firma w komunikacie prasowym.

FIRE POINT na EUROSATORY 2026 | PORTAL OBRONNY

Podczas targów spory zainteresowaniem cieszył się FP-5 Flamingo, czyli pocisk manewrujący o zasięgu do 3000 km, masie głowicy do 1150 kg oraz prędkości przelotowej 650–700 km/h. Fire Point prezentowała ten system jako jeden z kluczowych produktów eksportowych.Uwagę przykuwały również rozwijane aktualnie przez ukraińską firmę pociski balistyczne FP-7 i FP-9. FP-7 to konstrukcja o deklarowanym zasięgu do 250 km, prędkości maksymalnej 1500 m/s, pułapie lotu 50 km i ładunku do 200 kg. Z kolei FP-9, ma osiągać zasięg do 850 km, przenosić do 800 kg ładunku i latać z prędkością do 2100 m/s. Warto zauważyć, że Fire Point przedstawia pocisk FP-7 jako element szerszej koncepcji systemu obrony przeciwrakietowej FREYJA, rozwijanego z myślą o europejskich partnerach, a oba pociski były opisywane jako projekty w zaawansowanej fazie rozwoju.