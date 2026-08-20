Incydent z 14 sierpnia miał miejsce na północnym wschodzie Łotwy, w okolicach miejscowości Rugaji w powiecie Balvi, około 60 kilometrów na północ od Rzeżycy. To właśnie tam włoskie siły powietrzne, działające w ramach misji patrolowania przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich, podjęły decyzję o zniszczeniu intruza. Łotewskie siły zbrojne potwierdziły, że dron wleciał na terytorium Łotwy od strony Białorusi. Co istotne, informacje na temat konkretnego modelu bezzałogowca nie zostały ujawnione. Jak przekazano w komunikacie, decyzja ta podyktowana jest planowanymi operacjami sił zbrojnych Ukrainy. Wrak strąconego drona odnaleziono wieczorem 14 sierpnia, a wszelkie potencjalne ładunki wybuchowe znajdujące się na pokładzie zostały bezpiecznie zdetonowane następnego dnia.

Rosyjska walka elektroniczna: Zagrożenie dla bezpieczeństwa

Kluczowym elementem w analizie tego incydentu jest podejrzenie, że ukraiński dron znalazł się w łotewskiej przestrzeni powietrznej nieumyślnie, a winę za to ponoszą rosyjskie środki walki elektromagnetycznej. Według łotewskiego dowództwa, stosowane przez Rosjan systemy są w stanie zakłócać łączność i nawigację, a także utrudniać, a nawet uniemożliwiać użycie precyzyjnej broni przy namierzaniu celów. Zakłócanie sygnałów GPS i systemów komunikacyjnych może prowadzić do niekontrolowanych przelotów statków powietrznych, zarówno załogowych, jak i bezzałogowych, nad terytoriami państw neutralnych lub członków NATO, stwarzając ryzyko eskalacji konfliktu. Taka działalność może być również celowym działaniem mającym na celu testowanie reakcji obronnych sojuszu.

Seria incydentów: Bezzałogowce nad Łotwą

Zestrzelenie ukraińskiego drona 14 sierpnia nie jest odosobnionym przypadkiem. To już drugi bezzałogowiec, który w ostatnim czasie przedostał się nad Łotwę zza wschodniej granicy i został zniszczony w przestrzeni powietrznej tego kraju. Poprzedni incydent miał miejsce 8 czerwca, kiedy to myśliwce NATO po raz pierwszy zestrzeliły drona nad terytorium Łotwy. Wcześniej w tym roku, podczas ataków na cele w Rosji przeprowadzanych przez Ukrainę, obce drony kilkukrotnie naruszyły łotewską przestrzeń powietrzną. W tamtych przypadkach maszyny zazwyczaj rozbijały się na niezamieszkanym terenie, jednak w jednym z incydentów dron uderzył w infrastrukturę cywilną, powodując uszkodzenia, między innymi pustych zbiorników na paliwo.