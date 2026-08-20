Zatrzymanie obywatela Ukrainy przez ABW w Warszawie. W tle zlecenie od rosyjskich służb

Do dramatycznych wydarzeń, które doprowadziły do aresztowania Serhija P., doszło w Irpieniu, w obwodzie kijowskim. 63-letni obywatel Ukrainy miał tam podjąć próbę zamachu na życie ważnej osoby z ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, plan Serhija P. był precyzyjny i opierał się na użyciu improwizowanego urządzenia wybuchowego.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że Serhij P. podłożył pod samochodem używanym przez potencjalną ofiarę improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło z powodu niezadziałania mechanizmu” – przekazała ABW, ujawniając szczegóły nieudanego ataku.

Ten kluczowy element, czyli awaria mechanizmu detonacyjnego, zadecydował o fiasku misji, która, jak podejrzewają śledczy, miała być wykonana na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

@ABW_GOV_PL zatrzymała podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb❗️Po nieudanej próbie zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego mężczyzna uciekł do Polski.@ABW_GOV_PL ustaliła miejsce jego pobytu i aresztowała go w Warszawie. W Polsce 🇵🇱… pic.twitter.com/Xl59rEFbUl— ABW (@ABW_GOV_PL) August 20, 2026

Ucieczka do Polski: Jak ABW namierzyła podejrzanego?

Po nieudanej próbie zamachu w Irpieniu, Serhij P. podjął decyzję o ucieczce z Ukrainy. Jego celem stała się Polska, gdzie, jak się okazało, próbował ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła jednak jego miejsce pobytu i 5 sierpnia dokonała zatrzymania mężczyzny w Warszawie. Skuteczność tej operacji była możliwa dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z ukraińskimi służbami partnerskimi.

Zarzuty i grożąca kara: Co czeka Serhija P.?

Dzień po zatrzymaniu, Serhij P. usłyszał poważne zarzuty. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego z użyciem materiałów wybuchowych. Dodatkowo, mężczyzna został oskarżony o posiadanie materiałów wybuchowych bez wymaganego zezwolenia. W związku z wagą przestępstw, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu Serhija P. na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nadzór nad całością sprawuje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone w toku procesu sądowego, Serhijowi P. grozi bardzo surowa kara – nawet dożywocie.

Kolejne zatrzymanie w Warszawie: Czy stolica stała się celem rosyjskich agentów?

Aresztowanie Serhija P. nie jest jedynym tego typu zdarzeniem w ostatnim czasie w Warszawie, które wskazuje na aktywność obcych służb. 7 sierpnia, polskie służby dokonały zatrzymania, tym razem chodziło o obywatela Rosji, którego zadaniem miało być wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy. Osoby te miały być "niewygodne dla reżimu Putina". Do tego zatrzymania doszło również w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej.