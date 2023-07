Poprzeczkę na tej wysokości postawił w 2018 roku kontrakt na dostawy 4 korwet typu Ada dla Pakistanu, który obejmował nie tylko budowę okrętów ale też transfer technologii. Pozwala to pakistańskim stoczniom na kooperację i np. z 4 okrętów tej klasy zamówionych przez Ukrainę 2 mają być zbudowane w Turcji a kolejne 2 w Pakistanie.

Co prawda strona saudyjska nie potwierdziła ani wartości umowy, ani jej zakresu, ale Haluk Bayraktar, dyrektor generalny koncernu Baykar Makina nie tylko oświadczył, że umowa jest rekordowej wartości i dotyczy bezzałogowców Bayraktar Akinci klasy HALE (High Altitude – Long Endurance). Dodał też, że obejmie ona transfer technologii i współpracę „w celu rozwoju zdolności obu krajów do rozwijania zaawansowanych technologii lotniczych i wojskowych”.

#فيديو_الدفاع | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية تركيا يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؛ تضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وعقدا استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية. pic.twitter.com/EbEYLhxovz— وزارة الدفاع (@modgovksa) July 18, 2023

Z pewnością umowa musi być duża i istotna, gdyż została zawarta przy okazji wizyty prezydenta Turcji w Rijadzie. W ceremonii wziął udział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz książę koronny Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman. Jest to element szerszej współpracy przemysłowej i wojskowej obu krajów, ale też poprawy stosunków Ankary z państwami Zatoki Perskiej.

Arabia Saudyjska od pewnego czasu stara się inwestować swoje petrodolary w nowoczesne technologie i sprowadzać je do kraju. Chodzi o to, aby na przyszłość dywersyfikować źródła dochodów, ale też wzmocnić siły zbrojne i ograniczyć zależność od importu nowoczesnego uzbrojenia z USA, Chin czy krajów Unii Europejskiej. Turcja jest partnerem nie tylko bardziej skłonnym do dzielenia się wiedzą i technologią, ale też bliższym światopoglądowo, szczególnie pod władzą Erdogana.

Nie jest też tajemnica, że koncern Baykar Makina jest największym niepaństwowym producentem lotniczo-zbrojeniowym w Turcji, który rozwija obecnie bardzo perspektywiczne technologie. Oprócz flagowego bezzałogowca bojowego Bayraktar TB2 ma w ofercie też większe maszyny Akinci, odrzutowy bezzałogowy samolot stealth Kizilelma a obecnie testuje uzbrojenie precyzyjne i pociski manewrujące. Jest to więc perspektywiczny partner przemysłowy a przy tym wzmocnienie już istniejących związków, gdyż Arabia Saudyjska jest już użytkownikiem bezzałogowców firmy Baykar Makina.

Producent ten podpisał już umowy eksportowe z 30 krajami, w tym również z Polską, na dostawy taktycznych bezzałogowców Bayraktar TB2, które napędzane są jednym silnikiem i mogą w powietrzu pozostawać ponad 24 godziny. Bayraktar Akinci został już sprzedany 6 odbiorcom zagranicznych i jest to znacznie większy i bardziej ambitny program bezzałogowy. Maszyna ma masę startową do 5,5 tony, z czego 900 kg to przenoszone uzbrojenie. Dla porównania Bayraktar TB waży 650 kg i przenosi 55 kg bomb oraz rakiet.

Bayraktar Akinci (Akinci to nazwa lekkiej kawalerii z czasów osmańskich) zbudowany jest jak klasyczny samolot z dwoma silnikami turbośmigłowymi pod skrzydłami, lekko wygiętym w dól na obu końcach kadłubem i uzbrojeniem podwieszanym pod skrzydłami. Maszyna posiada trójkołowe, składane podwozie. Długości kadłuba to 12,3 m, a skrzydła mają rozpiętość 20 m. Napęd zapewniają dwa silników turbowałowe o mocy do 550 KM, podobne do stosowanych w awionetkach czy mniejszych samolotach pasażerskich. Planowano, że będą to tureckie jednostki napędowe, ale obecnie silniki dostarcza ukraiński koncern Motor Sicz. Zapewniają one pułap ponad 40 tys. stóp (12 000 m) i możliwość pozostawania w powietrzu przez znacznie ponad 27 godzin.

Dzięki sterowaniu za pomocą łączy satelitarnych Akinci może być sterowany z dowolnego miejsca na świecie. Jego uzbrojenie obejmuje nie tylko pociski rakietowe powietrze-ziemia i bomby kierowane, ale również tureckie pociski manewrujące SOM oraz rakiety powietrze-ziemia o zasięgu ponad 100 km. Jest ton więc bardzo wszechstronna maszyna bojowa, która co prawda nie zastąpi odrzutowych samolotów bojowych ale może je wspierać i uzupełniać.