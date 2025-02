Borsuk na ostatniej prostej? Bejda: Chcemy pozyskać grubo powyżej 100 sztuk

Spis treści

Borsuk nadchodzi

Pod koniec stycznia sekretarz stanu w MON Paweł Bejda mówił podpisanie kontraktu na bojowe wozy piechoty Borsuk to nie kwestia miesięcy ani nawet tygodni, a dni. Jak wskazał, obecnie negocjacje dotyczą tylko ceny.

"Jeżeli chodzi o Borsuka, to tu jest tylko jeden, jedyny element, który został (przyp. red. do negocjacji) cena" - odparł wiceminister. Podziękował przy tym Agencji Uzbrojenia, która ogląda "każdą jedną złotówkę", zanim podpisze kontrakt.

Paweł Bedja dodał, że rozmowy się toczą, ponieważ PGZ negocjuje ceny dostaw poszczególnych elementów.

"Tutaj rozmowy jeszcze się toczą, dlatego że Polska Grupa Zbrojeniowa zwrócił się do swoich podwykonawców, negocjując ceny dostaw poszczególnych elementów składowych do Borsuka" - wskazał. Wiceminister dodał, że jego zdaniem podpisanie tego kontaktu to już "nie kwestia miesięcy, może nawet nie tygodni, tylko kwestia dni".

Ile bojowych wozów piechoty Borsuk zostanie zakupionych?

3 lutego Paweł Bejda podczas rozmowy z dziennikarzem Marcinem Stelą w telewizji Polsat News ujawnił, że umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk jest na ostatniej prostej. Według Bejdy końcowa oferta cenowa PGZ i Huty Stalowej Woli ma trafić do resortu do 10 lutego. Sekretarz stanu w MON dodał, że plany są na podpisanie umowy na powyżej 100 sztuk, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w lutym będzie jeszcze kontrakt. Wcześniej na jego podpisanie musi się zgodzić Agencja Uzbrojenia, a swoją opinię musi wydać prokuratoria generalna — podkreślił Bejda.

"Borsuk jest już tak naprawdę na ostatniej prostej. Czekamy już na końcową ofertę cenową. Arkusz z wyceną z Huty Stalowej Wola i Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma trafić do resortu do 10 lutego - mówił Bejda w Polsat News.

Bejda dodał, że równolegle toczą się negocjacje w sprawie zapisów umowy, które są już uszczegółowione.

"To wszystko razem pójdzie do prokuratorii generalnej. Jesteśmy przygotowani w każdej chwili, bo są zabezpieczone pieniądze w budżecie - zapewnił Bejda". Dodając, że "chcą podpisać umowę na grubo ponad 100 sztuk. Zobaczymy, na ile się uda wynegocjować". Zastrzegł jednak, że umowa ramowa obejmuje ponad tysiąc Borsuków i 400 wozów towarzyszących.

Bejda w rozmowie podkreślił, że na Borsuki czeka nie tylko polska armia, ale sprawa ma również duże znaczenie dla przemysłu.

"To jest kwestia zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu. Huta Stalowa Wola musi się rozpędzić. My jako wojsko, potrzebujemy tego bardzo dużo".

Breaking News.Umowa BWP Borsuk na ostatniej prostej, końcowa oferta cenowa @PGZ_pl do 10 lutego ujawnił @pawelbejda w rozmowie ze mną w @PolsatNewsPL. Chcemy podpisać grubo pow. 100szt. jeżeli wszystko pójdzie zg. z planem to w lutym kontrakt. @MON_GOV_PL @AgencjaUzbr @WarNewsPL1 pic.twitter.com/8u6zSudCrU— Michal Stela (@michalstela) February 3, 2025

Błaszczak reaguje na słowa Bejdy o Borsuku

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na platformie X postanowił odnieść się do planów zakupowych dot. Borsuka i tego ile ma zostać pozyskanych wozów.

Jak napisał Błaszczak:

"My zamówilibyśmy GRUBO ponad 1000 BWP Borsuk – podpisaliśmy umowę ramową na zakup dokładnie 1400 sztuk.Wiceminister chwali się, że zamówią GRUBO ponad 100 BWP Borsuk! To jest kompromitacja, kompletny brak aspiracji, osłabianie polskiego bezpieczeństwa i cios w naszą zbrojeniówkę, bo BWP Borsuk produkowany jest przecież w Hucie Stalowa-Wola!"

My zamówilibyśmy GRUBO ponad 1000 BWP Borsuk – podpisaliśmy umowę ramową na zakup dokładnie 1400 sztuk.Wiceminister @MON_GOV_PL chwali się, że zamówią GRUBO ponad 100 BWP Borsuk!To jest kompromitacja, kompletny brak aspiracji, osłabianie polskiego bezpieczeństwa i cios w naszą… https://t.co/TvwV3FVjMb— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 3, 2025

Uściślając minister Mariusz Błaszczak, gdy był ministrem obrony narodowej podpisał umowę ramową na 1400 bwp Borsuk, a nie wykonawczą i w międzyczasie zostało wyprodukowanych zaledwie 4 sztuki, które przechodziły testy gdy ministrem był jeszcze Błaszczak.

Gdzie będą służyć bwp Borsuk?

Według MON pierwsze zamówione dla Wojska Polskiego Borsuki mają trafić przede wszystkim do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim. Mają tam m.in. współpracować z dostarczanymi z Korei Płd. czołgami K2.

Umowa ramowa zawarta na początku 2023 r. przewiduje dostawę ok. 1400 sztuk w różnych wersjach.

BWP Borsuk czym jest?

BWP Borsuk to nowoczesny polski pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty na polu bitwy. Jest to wóz przeznaczony do transportu żołnierzy, zapewniając im ochronę przed różnymi zagrożeniami, a jednocześnie umożliwiając wsparcie ogniowe i manewrowość w trudnym terenie.

Borsuk posiada nowoczesne opancerzenie, które zapewnia ochronę przed bronią strzelecką, odłamkami, a także bronią przeciwpancerną. Jest to pojazd klasy IV (według klasyfikacji NATO), co oznacza wysoką odporność na pociski dużego kalibru. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokiej mocy, co zapewnia dużą mobilność zarówno w terenie, jak i na drogach. Borsuk jest w stanie poruszać się w trudnym terenie, co jest kluczowe podczas działań wojskowych w różnych warunkach.

Standardowo wyposażony jest w armatę kal. 30 mm, karabin maszynowy, oraz systemy przeciwpancernymi Spike. Borsuk jest projektowany jako wóz wsparcia piechoty, ale jego wszechstronność umożliwia użycie w różnych scenariuszach, takich jak transport żołnierzy, wsparcie ogniowe, czy także prowadzenie działań zwiadowczych. BWP Borsuk jest przewidziany do użytku przez Wojsko Polskie, ale jego konstrukcja sprawia, że może być używany również przez inne armie. Borsuk wpisuje się w potrzeby współczesnych armii, które wymagają mobilnych i dobrze opancerzonych pojazdów zdolnych do wsparcia piechoty w nowoczesnych konfliktach, w tym w walce w trudnym terenie, w miastach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.