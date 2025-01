Borsuk na dniach? Bejda: Obecnie negocjacje dotyczą tylko ceny

Spis treści

Umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk budzi wielkie emocje z tego powodu, że brakuje obecnie na stanie nowoczesnych pojazdów tego typu, a wojsko nadal musi korzystać z BWP-1, które pamiętają czasy PRL. Spora ich część i tak została oddana na Ukrainę, przez co wojsku nawet tych pojazdów brakuje. Mimo zaprezentowania możliwości zarówno wojsku jak i dziennikarzom bwp Borsuk, to nie zdecydowano się w ostatnich miesiącach na zakup, argumentując, to przeciągającymi się negocjacjami dot. ceny czy problemami natury technicznej, które według HSW już dawno zostały naprawione.

Umowa na bwp Borsuk na dniach?

Teraz jednak pojawiło się światełko w tunelu, bo plotki jak i zapewnienia MON i Agencji Uzbrojenia jakoby zakup Borsuka miał nastąpić w pierwszym kwartale 2025 roku, mogą się okazać prawdą. Według słów sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy, który został zapytany na briefingu prasowym w siedzibie resortu o zakup, to według jego słów, podpisanie kontraktu na bojowe wozy piechoty Borsuk, to nie kwestia miesięcy ani nawet tygodni, a dni. Jak wskazał, obecnie negocjacje dotyczą tylko ceny.

"Jeżeli chodzi o Borsuka, to tu jest tylko jeden, jedyny element, który został (przyp. red. do negocjacji) cena" - odparł wiceminister. Podziękował przy tym Agencji Uzbrojenia, która ogląda "każdą jedną złotówkę", zanim podpisze kontrakt.

Dobre wieści z briefingu prasowego w @MON_GOV_PL - BWP Borsuk nadciąga Podpisanie kontraktu na bojowe wozy piechoty Borsuk to już tylko kwestia dni – poinformował wiceszef MON Paweł Bejda. 1/3 pic.twitter.com/IDC0ENMC3N— Piotr Brzyski (@p_brzyski) January 30, 2025

Paweł Bedja dodał, że rozmowy się toczą, ponieważ PGZ negocjuje ceny dostaw poszczególnych elementów.

"Tutaj rozmowy jeszcze się toczą, dlatego że Polska Grupa Zbrojeniowa zwrócił się do swoich podwykonawców, negocjując ceny dostaw poszczególnych elementów składowych do Borsuka" - wskazał. Wiceminister dodał, że jego zdaniem podpisanie tego kontaktu to już "nie kwestia miesięcy, może nawet nie tygodni, tylko kwestia dni".

MON jest gotowy na Borsuka

Na początku grudnia ubiegłego roku, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz, w "Sygnale Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, powiedział, że MON jest gotowy na Borsuka.

"Jesteśmy gotowi na Borsuka. Tylko, że tu chodzi o zdolności naszego przemysłu. Nie mam jeszcze sygnału z Agencji Uzbrojenia, że możemy podpisać ten kontrakt. Jesteśmy gotowi, mamy zabezpieczone pieniądze" - powiedział minister Kosiniak - Kamysz.

Dodając dalej:

"Mam zapewnienia, że w sprawie pojazdów Borsuk już wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, ale jeszcze nie dostałem sygnału z Agencji Uzbrojenia, że możemy podpisać kontrakt. My mamy zabezpieczone środki, weźmiemy każdą ilość Borsuków".

Gdzie będą służyć bwp Borsuk?

Według MON pierwsze zamówione dla Wojska Polskiego Borsuki mają trafić przede wszystkim do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim. Mają tam m.in. współpracować z dostarczanymi z Korei Płd. czołgami K2.

Umowa ramowa zawarta na początku 2023 r. przewiduje dostawę ok. 1400 sztuk w różnych wersjach.

BWP Borsuk czym jest?

BWP Borsuk to nowoczesny polski pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty na polu bitwy. Jest to wóz przeznaczony do transportu żołnierzy, zapewniając im ochronę przed różnymi zagrożeniami, a jednocześnie umożliwiając wsparcie ogniowe i manewrowość w trudnym terenie.

Borsuk posiada nowoczesne opancerzenie, które zapewnia ochronę przed bronią strzelecką, odłamkami, a także bronią przeciwpancerną. Jest to pojazd klasy IV (według klasyfikacji NATO), co oznacza wysoką odporność na pociski dużego kalibru. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokiej mocy, co zapewnia dużą mobilność zarówno w terenie, jak i na drogach. Borsuk jest w stanie poruszać się w trudnym terenie, co jest kluczowe podczas działań wojskowych w różnych warunkach.

Standardowo wyposażony jest w armatę kal. 30 mm, karabin maszynowy, oraz systemy przeciwpancernymi Spike. Borsuk jest projektowany jako wóz wsparcia piechoty, ale jego wszechstronność umożliwia użycie w różnych scenariuszach, takich jak transport żołnierzy, wsparcie ogniowe, czy także prowadzenie działań zwiadowczych. BWP Borsuk jest przewidziany do użytku przez Wojsko Polskie, ale jego konstrukcja sprawia, że może być używany również przez inne armie. Borsuk wpisuje się w potrzeby współczesnych armii, które wymagają mobilnych i dobrze opancerzonych pojazdów zdolnych do wsparcia piechoty w nowoczesnych konfliktach, w tym w walce w trudnym terenie, w miastach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

PM/PAP