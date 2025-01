Żołnierze w służbie na granicy mogą konsultować się z psychologiem, a także z... księdzem

Trzy miesiące aresztu do wojaka, który ostrzelał cywilny samochód

W środę (1 stycznia) jeden z żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, oddaliwszy się od wojskowego obozowiska w mundurze i z bronią, oddał kilkadziesiąt strzałów w kierunku cywilnego auta, którym jechał ojciec z nastoletnią córką. Żołnierz następnie ukrył się w pobliskim lesie, gdzie został znaleziony i zatrzymany. Był nietrzeźwy, badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

25-letni żołnierz służący na granicy od początku grudnia 2024 r. usłyszał w czwartek zarzuty usiłowania zabójstwa, gróźb karalnych i przekroczenia uprawnień. Z kolei w piątek Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie zdecydował o aresztowaniu żołnierza na trzy miesiące. Aresztowany w piątek żołnierz służył w Wojsku Polskim w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW), do której wstąpił w kwietniu ub.r.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie

Rzecznik operacji „Bezpieczne Podlasie” ppłk Kamil Dołęzka podkreślił w rozmowie z PAP, że żołnierze nie mogą opuszczać miejsca swojej służby (jednostki, obozowiska czy np. patrolowanego obszaru) będąc w mundurze, a tym bardziej z bronią; podkreślił, że sprawa oddalenia się żołnierza z obozowiska pod Mielnikiem jest badana przez Żandarmerię Wojskową.

Odnosząc się do kwestii alkoholu, ppłk Dołęzka podkreślił, że we wszystkich obiektach wojskowych obowiązuje bezwzględny zakaz jego wnoszenia i spożywania. Dodał, że wojskowe służby ustalają, co dokładnie zdarzyło się w przypadku pijanego żołnierza spod Mielnika - czy np. upił się on poza służbą.

Rzecznik „Bezpiecznego Podlasia” tłumaczył też, że zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu jest egzekwowany za pomocą wyrywkowych kontroli prowadzonych przez poszczególnych dowódców i przełożonych żołnierzy.

Oficer został również spytany, na jakie wsparcie mogą liczyć żołnierze służący na polsko-białoruskiej granicy, często np. pracujący w warunkach wysokiego stresu. Ppłk Dołęzka wskazał, że wszyscy żołnierze uczestniczący w misji na granicy mają możliwość konsultacji z psychologiem, a także - jeżeli mają takie życzenie – księdzem.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Badania psychologiczne przechodzą wszyscy kandydaci do służby

PAP zwróciła się też z pytaniami do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ws. badań psychologicznych, jakie przechodzą kandydaci do służby wojskowej. W odpowiedzi rzecznik CWCR por. Michał Gełej podkreślił, że odpowiednie badania przechodzą wszyscy kandydaci.

„Badania psychologiczne obejmują ocenę sprawności intelektualnej, cech osobowości, sprawności psychomotorycznej oraz poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych, a także ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia. Orzeczenie psychologiczne wydaje psycholog uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych" – odpowiedział rzecznik Agencji.

Dopytywany o badania dotyczących odporności na stres i kwestię używek rzecznik CWCR podkreślił, że prowadzące badanie Wojskowe Pracownie Psychologiczne posiadają odpowiednie narzędzia psychologiczne, natomiast - jak dodał - szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych narzędzi psychologicznych nie są podawane do informacji publicznej.

Jak wynika z regulującego tę kwestię rozporządzenia szefa MON z maja 2022 r., badanie kandydata składa się z wywiadu psychologicznego oraz diagnostycznego badania psychologicznego. Jak wskazał rzecznik CWCR, obowiązujące przepisy nie określają terminu ważności orzeczenia wystawianego kandydatom, choć - jak wskazał por. Gełej - Zespół Orzecznictwa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zaproponował poprawki do ustawy o obronie ojczyzny dotyczące m.in. wskazania okresu ważności badania psychologicznego na 12 miesięcy.

Sztab Generalny zmienia program szkolenia DZSW

Do kwestii badań psychologicznych i rekrutacji żołnierzy w kontekście incydentu w Mielniku odniósł się także szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

„SGWP zmienia program szkolenia DZSW (dobrowolnej służby zasadniczej wojskowej; w takiej był aresztowany żołnierz – Portal Obronny), uruchamia program zarządzania talentami oraz opracowuje program rozwijania odporności osobistej żołnierzy. Jedną z pierwszych decyzji obecnego MON było zlecenie zmian w kwalifikacji psychologicznej dla kandydatów do służby wojskowej” - napisał generał na platformie X.

„Jako wieloletni dowódca muszą jednak pogodzić się z faktem, iż pomimo naszych wysiłków nasze procedury w jednostkowych przypadkach zawodzą. Po prostu jesteśmy ludźmi. Nawet w Wojskach Specjalnych żołnierze zdejmują mundur z powodu sytuacji, które nie powinny mieć miejsca” - przyznał w kolejnym wpisie generał.

Zapowiedział, w ciągu najbliższych dni Sztab Generalny spodziewa się wyników dochodzenia ws. incydentu w Mielniku, „które wskażą, na ile zdarzenie miało cechy indywidualne a na ile mogło być spowodowane niedoskonałością procedur”.

W lutym ub.r. resort obrony narodowej uruchomił bezpłatną infolinię, która działa już w systemie 24/7. Jej celem jest - jak informował MON - „zapewnienie żołnierzom, pracownikom resortu obrony narodowej oraz ich rodzinom możliwości uzyskania kompleksowej informacji o sposobach i miejscach otrzymania wsparcia psychologicznego z zakresu problemów rodzinnych, służbowych, agresji i przemocy, utraty, żałoby oraz innych obszarów wartych poruszenia, a także by zapewnić możliwość reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”. Wsparcie można uzyskać pod numerem 800 300 311.