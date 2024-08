Uroczystość „ zmiany warty” miała miejsce 30 lipca i oprócz litewskiej wiceminister wziął w niej udział dowódca Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO (CAOC) Uedem, gen. dyw. Harold Van Pee i dowódca Litewskich Sił Powietrznych, płk Antanas Matutis. Włoscy lotnicy odebrali symboliczny klucz do przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Te trzy państwa nie posiadają samolotów myśliwskich i od wejścia do NATO korzystają z pomocy sojuszników w ochronie swoich granic w powietrzu.

Jest to o tyle istotne, że rosyjskie samoloty wojskowe regularnie operują nad Bałtykiem nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa ruchu powietrznego, nie kontaktując się z kontrolą ruchu powietrznego i latając z wyłączonymi transponderami, co powoduje, że nie są widoczne dla systemów antykolizyjnych maszyn cywilnych. Dlatego misja Baltic Air Policing nie tylko chroni integralność granic sojuszu, ale też bezpieczeństwo ruchu powietrznego nad południowym Bałtykiem.

Włoskie myśliwce Eurofighter Typhoon w Malborku

Do końca lipca misję realizowały hiszpańskie myśliwce F/A-18C/D Hornet i portugalskie F-16C Fighting Falcon oraz około 300 osób personelu latającego i naziemnego. Ich miejsce od 1 sierpnia zajęło dwustu włochów i cztery samoloty Eurofighter Typoon, których dyżur potrwa cztery miesiące. Od rozpoczęcia Baltic Air Policing w 2004 roku łączeni jest to już 66 zmiana sił sojuszniczych. Natomiast włoskie myśliwce realizują to zadanie po raz dziewiąty, szósty raz stacjonując w bazie Szawle na Litwie.

Warto też odnotować, że włoskie Eurofightery były już od kilku miesięcy bardzo atywne na wschodniej flance NATO, w tym również nad Bałtykiem. Rozpoczęcie dyżuru w ramach Baltic Air Policing zbiegło się z zakończeniem włoskiej misji Task Force Air 4th Wing White Eagle II, podczas której włoskie myśliwce operowały z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, o czym mogą państwo przeczytać w naszej relacji i obejrzeć wywiad z włoskim pilotem myśliwskim.