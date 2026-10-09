Zestawy Traszka zasilają Wojska Pancerne. Pomogą w przerzucie m.in czołgów Abrams

Agencja Uzbrojenia poinformowała 9 października 2026 roku, że Wojska Pancerne i Zmechanizowane wzbogaciły się o zestawy do transportu ciężkich pojazdów, tym razem pancerni logistycy odebrali kolejny niskopodwoziowy zestaw Traszka. Jak dodano we wpisie: "Jest to jedna z wielu zaplanowanych na 2026 r. dostaw sprzętu tego typu".

Wojska Pancerne i Zmechanizowane wzbogacają się o zestawy do transportu ciężkich pojazdów – tym razem pancerni logistycy odebrali kolejny niskopodwoziowy zestaw Traszka. Jest to jedna z wielu zaplanowanych na 2026 r. dostaw sprzętu tego typu. https://t.co/Q3BFoX1nkC— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 9, 2026

Czym są zestawy Traszka?

Program Traszka to odpowiedź na rosnące potrzeby polskiej armii w zakresie transportu najcięższych maszyn bojowych. W dobie, gdy masa czołgów i bojowych wozów piechoty regularnie przekracza 60 ton, posiadanie własnych, niezawodnych środków transportu staje się fundamentem zdolności obronnych. Dostarczone 9 października zestawy są częścią wieloletniego kontraktu, mającego na celu systematyczne wzmacnianie "stalowych nerwów" armii, czyli jej logistyki. Zestawy Traszka to połączenie ciągnika siodłowego i specjalistycznej naczepy niskopodwoziowej, zaprojektowane do przewozu najcięższych pojazdów gąsienicowych, takich jak: czołgi M1 Abrams, K2 Black Panther czy armatohaubice samobieżne AHS Krab. Dzięki nim możliwe jest szybkie i efektywne przemieszczanie sprzętu na duże odległości bez konieczności jego uruchamiania, co znacząco oszczędza resursy maszyn bojowych i pozwala na ich skryte przemieszczanie.

Za dostawę zestawów Traszka odpowiada konsorcjum polskich firm: Dobrowolski Sp. z o.o., Autobox Innovations Sp. z o.o. oraz Top Gun Anna Goryca. Ciągnikiem bazowym jest Mercedes-Benz Zetros 3348AS 6x6, a specjalistyczną naczepę niskopodwoziową DOB70W (oznaczenie wojskowe NC wz. 21) dostarcza firma Dobrowolski. Ciągnik Zetros, z silnikiem umieszczonym przed kabiną, charakteryzuje się wysoką mobilnością w trudnym terenie i zwiększonym komfortem pracy załogi. Z kolei naczepa została zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wytrzymałości, co pozwala na bezpieczny załadunek i transport najcięższych ładunków.

Specyfikacja techniczna zestawu Traszka została precyzyjnie dopasowana do wymagań Sił Zbrojnych. Kluczowe parametry obejmują ładowność do 67,5 tony, dopuszczalną masę całkowitą (DMC) zestawu wynoszącą 120 ton oraz długość całkowitą około 21 metrów. Napęd ciągnika w układzie 6x6 zapewnia wysoką mobilność w terenie, a cały zestaw wyposażono w systemy ułatwiające załadunek i rozładunek w warunkach polowych, bez potrzeby korzystania z zewnętrznej infrastruktury.

Pierwsze umowy na zestawy Traszka były podpisywane już w 2021 roku. W maju 2026 roku Agencja Uzbrojenia zawarła kolejną umowę z polskim konsorcjum na dostawę do 160 zestawów (wliczając zamówienie gwarantowane i opcjonalne) o wartości około 900 mln zł brutto. Realizacja tych kontraktów, przewidziana na lata 2027-2030, skokowo zwiększy potencjał transportowy Sił Zbrojnych RP, zapewniając logistyczne wsparcie dla dynamicznie modernizowanych wojsk pancernych i zmechanizowanych.