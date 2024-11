Ukraińcy atakują Moskwę, Rosjanie atakują Odessę. A USA dostarczy 500 rakiet dla obrony przeciwrakietowej

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że wszystkie ukraińskie drony zostały zniszczone w rejonach Ramienskoje i Kołomienskoje w obwodzie moskiewskim, a także w mieście Domodiedowo, na południowy zachód od Moskwy. „Dziś rano na przedmieściach Moskwy zauważono wiele dronów. „Dziesiątki UAV zaatakowały Moskwę. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli ponad 30 UAV” – czytamy w depeszy agencji UNIAN.

Rosyjska agencja TASS z kolei podała, że „rano siły obrony powietrznej powstrzymały atak dronów lecących w stronę Moskwy. Według burmistrza Sobianina zniszczono 32 UAV. W wyniku ataku dronów-kamikadze ranna została kobieta. Skutkiem ukraińskiego ataku było również to, że wprowadzono „tymczasowe ograniczenia” (czyli zamknięto) w funkcjonowaniu moskiewskich lotnisk Domodiedowo, Żukowski i Szeremietiewo.

Trzecią noc (w 991. dniu wojny) Rosjanie atakowali dronami Shahed Odessę. Strona ukraińska raportowała o zniszczeniach infrastruktury cywilnej – budynków mieszkalnych, sklepów, garaży, samochów. Są ranni. Burmistrz Odessy Giennadij Truchanow opublikował zdjęcia zmieszczonego domu i podkreślił, że jest to kolejny akt terroryzmu ze strony Rosjan. Ci wysłali na Odessę z Krymu, w kilku falach, 22 drony. Cztery z nich miały dotrzeć do celów, pozostałe zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

A ta ma zostać wzmocniona dostawami z USA ponad 500 przechwytujących rakiet dla systemu obrony przeciwrakietowej Patriot i NASAMS (system obrony rakietowej krótkiego i średniego zasięgu zbliżony parametrami do tego pierwszego).

Z takich systemów nie strzela się do amunicji krążącej, do tego przeznaczone są inne, znacznie tańsze środki obrony przeciwlotniczej. „Wall Street Journal" powołując się na przedstawicieli władz USA ocenił, że dostawy rakiet powinny zaspokoić potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej do końca tego roku.

Dziennik przypomniał, że Kijów nalegał na dodatkowe rakiety Army Tactical Missile Systems (ATACMS), które mają zasięg do ok. 320 km., twierdząc, że umożliwiłyby one ataki na tereny za rosyjskimi liniami frontu. Pentagon jest niechętny do wysłania dodatkowych ATACMS, argumentując m.in., że Rosja przeniosła samoloty i inne cenne cele poza ich zasięg.