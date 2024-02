Szef unijnej dyplomacji o dostawach broni z USA i „innych państw” dla Izraela. Jak Benjamin Netanjahu zareaguje na takie wątpliwości?

Wątpliwości? Jak najbardziej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell uznał (12 lutego), że USA i inne kraje powinny zastanowić się, czy sprzedawać broń Izraelowi. – Jeśli sądzicie, że ginie zbyt wielu ludzi, może powinniście dostarczać mniej broni, by ginęło mniej ludzi. To chyba logiczne? – zapytał retorycznie unijny dyplomata. W poniedziałek IDF bombardowały miasto Rahaf. Zginęło ok. stu osób. Armia izraelska uwolniła dwóch zakładników przetrzymywanych (od 7 października 2023 r.) przez Hamas...

