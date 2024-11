Szef NATO chwali Niemcy za pomoc Ukrainie. Krytykuje jednak za niskie wydatki na obronność

Jak powiedział Rutte na konferencji prasowej, Niemcy wnoszą znaczący wkład we wspólne bezpieczeństwo Sojuszu. W tym kontekście wymienił niemiecką brygadę, która będzie rozmieszczona na Litwie, niemieckie samoloty patrolujące niebo nad Bałtykiem oraz działania niemieckiej marynarki wojennej, która chroni kluczowe szlaki dostaw i handlu oraz krytyczną infrastrukturę na Morzu Bałtyckim.

"Niemcy inwestują teraz 2 proc. swojego PKB w obronność – po raz pierwszy od trzech dekad. To ważne dla Niemiec i dla NATO. Wszyscy sojusznicy NATO muszą inwestować więcej i wierzę, że Niemcy będą nadal to robić" – powiedział.

Jego zdaniem wysyła to silny sygnał do Moskwy, że NATO jest zjednoczone w obronie demokratycznych wartości i opartego na zasadach porządku międzynarodowego. Jednak Rutte skrytykował tak niski poziom wydatków Niemiec na obronę, mówiąc, że te wydatki są zbyt niskie. Dodając jednak, że liczy, że Niemcy będą kontynuować wydawanie więcej pieniędzy na zbrojenia.

Dodał, że Rosja nasila kampanię ataków hybrydowych na terytoriach naszych sojuszników – bezpośrednio ingerując w demokracje, sabotując przemysł i stosując przemoc.

"Wszystko to, aby nas osłabić i siać podziały. To pokazuje, że zmieniająca się linia frontu w tej wojnie nie znajduje się już wyłącznie na Ukrainie. Coraz częściej linia frontu przesuwa się poza granice – do regionu bałtyckiego, do Europy Zachodniej, a nawet na Daleką Północ. NATO jest gotowe odstraszać i bronić się przed tymi zagrożeniami. Inwestujemy w nasze możliwości we wszystkich domenach – lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni. Współpracujemy z przemysłem, aby zwiększyć produkcję i przyspieszyć innowacje" – powiedział.