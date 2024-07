Nim przejdziemy do rzeczy… Zapytany o takie działania (podobno najlepszy) z AI-asystentów, ChatGTP odpowiedział: „Nie ma wiarygodnych informacji ani dowodów na to, że Północna Korea wysyła balony z odpadami ani odchodami na terytorium Południowej Korei. Jest to prawdopodobnie plotka lub dezinformacja. Ważne jest, aby weryfikować takie informacje przed ich dalszym rozpowszechnianiem”. Korzystający z dobrodziejstw sztucznej inteligencji (SI vel AI) winni pamiętać, że dowodów na „g.. naloty” jest mnóstwo, a dezinformację prowadzi ChatGTP, a nie Południowa Korea.

Szczegółowy i obszerny raport („Śmieci, balony i koreańskie wartości zjednoczenia”) dotyczący „g… nalotów” opublikowało amerykańskie CSIS (Center for Strategic and International Studies).

WET ZA WET, CZYLI KTO PODNOSI RĘKĘ NA LUDOWĄ KOREĘ...

Już 2 tys. balonów z takim śmierdzącym ładunkiem wypuszczono na Południową Koreę żołnierze Szanownego Towarzysza Kima Dzong Una. Jest to akcja odwetowa KRLD wobec „wroga pierwotnego”, czyli Republiki Korei. Z jej terytorium wysyłano i wysyła się nadal balony z materiałami uznanymi przez Pjongjang za ideologicznie szkodliwe i bezczeszczące dobre imię państwa kierowanego przez Kima III.

Odwet zainicjowano 28 maja. W ciągu miesiąca obywatele Korei Południowej zostali zasypani spadającymi z nieba balonami zawierającymi odchody zwierzęce i ludzkie, baterie, niedopałki papierosów, ubrania, ciemną ziemię, plastikowe butelki, papier toaletowy, makulaturę – raportuje Centrum.

Balony nie lądowały wyłącznie w tzw. szczerym polu. Spadały na samochody, farmy, dzielnice, restauracje i szkoły. Jeden to nawet spadł na terminal międzynarodowego lotniska Incheon, skutkiem czego było zawieszenie lotów na trzy godziny.

W raporcie szacuje się, że z KRLD wystartowało do 5 tys. balonów, z czego co najmniej 1,3 tys. spadło na terytorium Republiki Korei. Jej władze potwierdziły, że takie lądowania zgłoszono w 778 miejscach.

DO CZEGO PRZYDAŁY SIĘ WYWIADOWI REPUBLIKI KOREI ODCHODY OBYWATELI KRLD?

Jak zareagowała Korea Południowa na śmieciowo-g… naloty? Wysyła do miejsc, w których balony osiadły, wyspecjalizowane oddziały wojska. Nie wiadomo bowiem, czy tylko śmieci i ludzkie odchody są w takich balonach. Władze ostrzegły ludność, by zgłaszała przypadki lądowania balonów i pod żadnym pozorem ich nie dotykano.

Seul oszacował, że „północni” zrzucili z powietrza ok. 15 ton śmiecia. Ten materiał stanowi doskonałe źródło… wywiadowczego rozpoznania. Jak to, co mają śmieci do wywiadu. A dużo. Śmieci dostarczają sporo informacji o KRLD, a g… jeszcze więcej!

„Zawartość tych balonów stanowiła źródło informacji dla władz Korei Południowej, które w ludzkich odchodach i glebie w balonach odkryły liczne pasożyty – w tym glisty, włosogłówki i owsiki. Odkrycia sugerują również, że ludzkie odchody prawdopodobnie były używane w Korei Północnej jako nawóz, co było nawiązaniem do niehigienicznych warunków życia i złych standardów zdrowotnych” – raportują Amerykanie.

WOJNA BALONOWA PROWADZONA JEST (Z PRZERWAMI) OD PONAD 70 LAT

Balony w obu państwach koreańskich mają tradycyjne powiązania z wojskiem. W wojnie koreańskiej Amerykanie używali ich do kolportowania ulotek. Wysłali ich ponad 4 mld. „Północni” również odpowiedzieli balonową ripostą, ale w mniejszym wymiarze. Wysłali balonami „tylko” 300 tys. propagandowych ulotek.

I aż do 2004 r. balony fruwały sobie, raz to z jednej, raz z drugiej strony, z ulotkami potępiającymi albo to komunizm, albo imperializm. W końcu obie strony doszły do wniosku, że trzeba dać sobie spokój z wymianą balonową. Wszystko było OK, ale gdy w 2015 r. patrol południowych żołnierzy wszedł na miny w strefie zdemilitaryzowanej. Wówczas Seul się zdenerwował i zasypał Północ balonami ze stosowną literaturą. Po paru latach znów wstrzymano rządowe akcje, ale z wysyłania balonami materiałów sławiących Południe a potępiających Północ nie zrezygnowali tzw. aktywiści.

Według południowokoreańskiego Ministerstwa Zjednoczenia w latach 2008–2020 aktywiści rozesłali balonami co najmniej 20 milionów ulotek. Tylko w tym roku jedna południowokoreańska grupa aktywistów wysłała już ponad 375 balonów, a inna grupa wysłała wydrukowane w 3D „inteligentne balony” wyposażone w moduł śledzenia GPS, dystrybutor ulotek i małe głośniki. Nie można wykluczyć, że działalność owych aktywistów prowqadzona jest pod patronatem odpowiednich służb południowokoreańskich...

PÓŁNOCNOKOREAŃSKIE BALONY ZAKŁÓCIŁY LOTY 115 SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH

„Ostatecznie jednak motywacje stojące za kampaniami balonowymi obu stron wyraźnie kontrastują. Balony z Korei Południowej ukazują aspiracje do lepszej przyszłości, natomiast balony z Korei Północnej odzwierciedlają rzeczywistość i trudy życia w państwie zamkniętym” – konkluduje Centrum.

Jednak zauważają, że niektóre KRLD-owskie balony poważnie zakłócają ruch lotniczy. Tego samego zadania jest Seul. Oceniający uważają, że balonowa akcja Pjongjangu to nic innego, jak forma „miękkiego terroryzmu”, bo dotychczas zakłóciły 115 lotów pasażerskich. Pod koniec czerwca media informowały o wstrzymaniu operacji na międzynarodowym lotnisku Seul-Inczon wskutek wykryciem kilku balonów unoszących się na nim. Władze portu lotniczego potwierdziły, że jeden z nich wylądował na płycie lotniska w pobliżu terminalu pasażerskiego, a trzy pasy startowe zostały tymczasowo zamknięte; jak dodano, nie był to pierwszy taki incydent… I zapewne nie ostatni.

