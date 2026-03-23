Rezerwista w Finlandii z własnym karabinem? Nowe wytyczne fińskiej armii w obliczu zagrożenia

Fińskie siły zbrojne zaktualizowały wytyczne dla rezerwistów, zalecając zabieranie prywatnej broni palnej, dronów czy urządzeń GPS w razie mobilizacji.

Zmiana ta jest odpowiedzią na agresję Rosji na Ukrainę i ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału obronnego kraju.

Finlandia, posiadająca około 1,5 miliona sztuk broni w rękach cywilów i dużą rezerwę (docelowo milionową po 2030 roku), stawia na pragmatyzm i efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów.

Administracja wojskowa Finlandii znacząco rozszerzyła katalog przedmiotów, które rezerwista powinien mieć ze sobą, stawiając się w jednostce na wezwanie mobilizacyjne. Do tej pory lista dołączana do karty mobilizacyjnej obejmowała standardowe, podstawowe wyposażenie.

Na liście znajdowały się głównie:

Odzież na zmianę, dostosowana do warunków pogodowych.

Środki higieny osobistej.

Podstawowy zestaw biwakowy.

Teraz, w związku z nowymi zarządzeniami, katalog ten został poszerzony o sprzęt, który może znacząco wzmocnić zdolności bojowe oddziałów. Zaktualizowane wytyczne zachęcają rezerwistów do zabrania ze sobą:

Własnej broni palnej : strzelby, karabinu czy pistoletu wraz z kompatybilną amunicją.

: strzelby, karabinu czy pistoletu wraz z kompatybilną amunicją. Drona , jeśli rezerwista posiada i potrafi obsługiwać taki sprzęt.

, jeśli rezerwista posiada i potrafi obsługiwać taki sprzęt. Urządzenia GPS do nawigacji w terenie.

Dlaczego Finlandia zdecydowała się na taki krok?

Decyzja fińskiego sztabu generalnego jest podyktowana pragmatyzmem i wyciąganiem wniosków z trwającego konfliktu w Ukrainie. Choć dowództwo podkreśla, że w magazynach wojskowych znajduje się wystarczająca ilość broni i amunicji na potrzeby mobilizacyjne, to wykorzystanie prywatnego sprzętu rezerwistów ma pozwolić na pełne zaangażowanie wszystkich dostępnych zasobów kraju w razie realnego zagrożenia. Jak argumentuje sztab, „jeśli rezerwiści przywiozą ze sobą do jednostek także własną prywatną broń, to wszystkie krajowe zasoby uzbrojenia będą dostępne w razie rzeczywistego zagrożenia”.

Broń i drony pod lupą dowództwa

Należy podkreślić, że przyniesiony przez rezerwistę sprzęt nie trafi automatycznie na pierwszą linię. Fińskie dowództwo zaznacza, że przydatność prywatnej broni oraz możliwość wykorzystania dronów do zadań wojskowych będą indywidualnie oceniane przez specjalistów po stawieniu się żołnierza w wyznaczonej jednostce. Taka weryfikacja ma zapewnić, że wykorzystywany będzie jedynie sprzęt sprawny, bezpieczny i zgodny z wojskowymi standardami.

Finlandia – kraj strzelców i potężnej rezerwy

Nowe regulacje nie powinny dziwić w kontekście fińskiej specyfiki. Ten liczący 5,5 miliona mieszkańców kraj jest w światowej czołówce pod względem liczby zarejestrowanej broni palnej na mieszkańca. Szacuje się, że w rękach cywilów znajduje się około 1,5 miliona licencjonowanych egzemplarzy broni, a statystycznie co trzeci Fin posiada prywatną broń. Większość z nich to broń myśliwska, taka jak karabiny i strzelby. O pozwolenie na broń można ubiegać się już po ukończeniu 15. roku życia (za zgodą opiekuna), a podstawowym wymogiem jest uzasadnienie celu jej posiadania, np. łowiectwo czy strzelectwo sportowe.

Fundamentem fińskiej obronności od lat jest system oparty na powszechnym poborze (obowiązkowa służba dla mężczyzn, dobrowolna dla kobiet) oraz bardzo szerokiej i dobrze przeszkolonej rezerwie. W czasie pokoju armia liczy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ale w razie wojny jej liczebność wzrasta do 280 tysięcy.

Milionowa rezerwa na straży granic

Siłę fińskiej armii stanowią przede wszystkim rezerwiści, których obecnie jest około 870 tysięcy. Jednak w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację geopolityczną, w tym przystąpienie do NATO w 2023 roku, Finlandia podjęła dalsze kroki w celu wzmocnienia swojego potencjału. Z początkiem 2026 roku górna granica wieku dla rezerwistów została podniesiona z 50 do 65 lat. Dzięki tej strategicznej zmianie, która spotkała się z szerokim poparciem społecznym, liczebność fińskiej rezerwy po 2030 roku ma wzrosnąć do około miliona osób. Jak podkreślał minister obrony Antti Hakkanen, jest to dowód dla sojuszników z NATO, że Finlandia bardzo poważnie traktuje kwestię obronności.