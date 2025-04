Poradnik Bezpieczeństwa dla każdego Polaka już jesienią. A Wojsko Polskie ruszy do szkół

Spis treści

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział dystrybucję poradnika na jesień. „Na wzór krajów, takich jak Szwecja, Finlandia, taki podręcznik, taki niezbędnik trafi do Polaków”. Publikacja ma mieć formę niewielkiej książeczki.

Poradnik nie będzie ograniczał się wyłącznie do zagrożeń militarnych.

Cezary Tomczyk podkreślił, że w społeczeństwie brakuje wiedzy na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych. „Dodał, że informacji na temat tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jest zbyt mało”. Wiceminister zwrócił uwagę na problem z interpretacją sygnałów alarmowych, takich jak wycie syren. Doprecyzował, że społeczeństwo straciło zdolność rozpoznawania np. tego, czy wyjące syreny to zagrożenie, test czy rocznica jakichś wydarzeń w związku z uroczystościami państwowymi.

"Poradnik Bezpieczeństwa" trafi do skrzynek pocztowych, będzie też dostępny online.

Nad poradnikiem pracują MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszura ma zawierać m.in. wskazówki dotyczące przetrwania w warunkach kryzysu przez 72 godziny. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że poradnik jest już gotowy i wkrótce rozpoczną się konsultacje.

29 kwietnia w mediach społecznościowych Kancelaria Premiera opublikowała wpis zapowiadający, że między 12 maja, a 30 czerwca w całej Polsce żołnierze Wojska Polskiego przeprowadzą zajęcia z bezpieczeństwa i obronności. Akcja to wspólna inicjatywa resortów edukacji i obrony narodowej.

Jak wyjaśniła w nagraniu wideo minister edukacji Barbara Nowacka:

"Edukacja z wojskiem do wspólne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Nardowej. Już po raz trzeci zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnych działań, do lekcji przeprowadzonych przez żołnierzy. W poprzednich edycjach programu udział wzięło ponad 100 tys. uczniów. Teraz zakładamy 3500 szkół, czyli kolejne 100 tys. dzieciaków, które otrzyma najpotrzebniejszą wiedzę od żołnierzy — podkreśla minister edukacji.