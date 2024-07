Pomieści ono ponad 1000 amerykańskich żołnierzy. Otwarto nowe obozowisko w Świętoszowie

"Zwiększamy potencjał obronny Polski oraz całej wschodniej flanki NATO. W Świętoszowie otworzyliśmy obozowisko, które będzie przeznaczone dla ponad 1000 żołnierzy U.S. Army" - poinformowało dowództwo na platformie X.

Dowództwo Generalne zaznaczyło, że inwestycje infrastrukturalne przede wszystkim mają na celu "tworzenie zdolności do szybkiego przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia, nie tylko z USA, ale także – o ile zaistnieje taka potrzeba – z pozostałych państw sojuszniczych". Takie inwestycje - podkreślono - mogą umożliwić w razie ewentualnego zagrożenia szybki przerzut zaopatrzenia oraz przemieszczenie sił sojuszniczych.

Amerykanie w Polsce stacjonują zarówno w ramach inicjatyw USA, jak i NATO. Zasadnicza większość żołnierzy amerykańskich przebywa w Polsce na mocy ustaleń dwustronnych. W 2017 r. do Polski - w ramach amerykańskiej operacji Atlantic Resolve, będącej odpowiedzią na okupację Krymu i Donbasu przez Rosję - trafił amerykańska Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team) dyslokowana w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu na zachodzie kraju.

W sierpniu 2020 r. podpisana została umowa o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Zakładała ona m.in. zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce do co najmniej 5,5 tys. Na jej mocy w Poznaniu ulokowano Wysunięte Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA. Założono wówczas, że dzięki infrastrukturze wojskowej przygotowywanej przez Polskę, w razie ewentualnego zagrożenia możliwy będzie natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tysięcy żołnierzy USA.

Ponadto żołnierze amerykańscy służą w Polsce m.in. w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Bemowie Piskim k. Orzysza od 2017 r. USA są tzw. państwem ramowym (tj. delegującym największe siły i dowodzącym grupą), a grupa składa się również z żołnierzy Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji i na co dzień współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Utworzenie eFP było jednym z najważniejszych ustaleń szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w 2016 r. i miało na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu.

PAP