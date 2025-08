Polska wzmacnia granicę z Rosją i Białorusią. Powstaną składy materiałów i huby logistyczne

Podczas wizyty na Litwie, Cezary Tomczyk wraz z szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej w Dowództwie Generalnym RSZ generałem Markiem Wawrzyniakiem, zapoznał się z litewskim modelem organizacji obrony. Litwa, podobnie jak Polska, inwestuje w umacnianie swoich granic w ramach programu Bałtyckiej Linii Obrony. Polska delegacja odwiedziła jeden z litewskich składów materiałowych, gdzie gromadzony jest sprzęt utrudniający przemieszczanie się przeciwnika, taki jak zapory przeciwczołgowe, stalowe „jeże” i drut kolczasty.

Podobne składy materiałów – stanowiące element Tarczy Wschód – zostaną zorganizowane w każdej gminie przy granicy z Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją, w każdej przygranicznej gminie.

Składy materiałów i huby logistyczne – kluczowe elementy Tarczy Wschód

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra Tomczyka, w każdej przygranicznej gminie w Polsce powstaną składy materiałów do ufortyfikowania granicy. Będą one zawierać zasoby niezbędne do szybkiego wzmocnienia obrony w razie potrzeby.

Ponadto, w każdym pogranicznym powiecie powstanie hub logistyczny, który będzie gromadził środki nie tylko na potrzeby wojska, ale także obrony cywilnej i reagowania na klęski żywiołowe. Składami mają zarządzać lokalne samorządy, ale część ich pojemności będzie zawsze przeznaczona na potrzeby wojska i Tarczy Wschód. Pierwszy taki hub już powstał, a docelowo ma ich być około 60.

📍Wilno | Rozpoczynamy wizytę na 🇱🇹 Litwie w ramach kooperacji w ramach Tarczy Wschód oraz Bałtyckiej Linii Obrony - wspólnie z oficerami Wojska Polskiego i przedstawicielami Prezydenta RP Andrzeja Dudy. @donaldtusk @KosiniakKamysz pic.twitter.com/Jw9u4g5TkJ— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 31, 2025

Polska i Litwa zacieśniają współpracę obronną

Wizyta wiceministra Tomczyka na Litwie była również okazją do zacieśnienia współpracy obronnej między oboma krajami. Podczas spotkania z litewskimi odpowiednikami, Orijaną Maszale i Tomasem Godliauskasem, omówiono m.in. możliwość zakupu przez Litwę polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Rozmawiano także o zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw w budowę Bałtyckiej Linii Obrony.

Zarówno Tarcza Wschód, jak i Bałtycka Linia Obrony, mają być wspierane funduszami unijnymi, w tym środkami z programu SAFE.

Niemiecka brygada na Litwie – wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Polska delegacja odwiedziła również Rudniki koło Wilna, gdzie powstaje baza wojskowa dla niemieckiej brygady, która docelowo ma liczyć około 5 tys. żołnierzy ze sprzętem, w tym czołgami Leopard 2. Niemcy stacjonują na Litwie już od 2017 roku, będąc państwem ramowym grupy bojowej NATO w tym kraju. Rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie to ważny element wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Bałtycka Linia Obrony – skoordynowane działania Litwy, Łotwy i Estonii

Bałtycka Linia Obrony to wspólny projekt Litwy, Łotwy i Estonii, mający na celu umocnienie granic z Białorusią i Rosją. Projekt zakłada przygotowanie granic tak, by utrudnić ewentualnym najeźdźcom wtargnięcie w głąb kraju. Służą temu m.in. rowy przeciwczołgowe, składy zapór, a także naturalne przeszkody, takie jak lasy i mokradła.

Tarcza Wschód – polska odpowiedź na zagrożenia ze wschodu

Polska Tarcza Wschód to analogiczny projekt, mający na celu zabezpieczenie granic z Rosją i Białorusią. Obejmuje budowę umocnień, składów sprzętu, instalacji rozpoznawczych i antydronowych. Realizacja tego projektu jest kluczowa dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.