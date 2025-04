„Mamy jasną misję”. Niemiecka brygada na Litwie rośnie w siłę

45. brygada pancerna Bundeswehry została we wtorek (1 kwietnia) oficjalnie włączona do służby na Litwie. "Mamy jasną misję. Musimy zapewnić ochronę, wolność i bezpieczeństwo naszym litewskim sojusznikom tutaj, na wschodniej flance NATO" – oświadczył dowodzący brygadą generał Christoph Huber. Pod jego komendą na Litwie służy obecnie około 150 żołnierzy Bundeswehry, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do około 500 - informuje portal stacji n-tv, w zależności od ukończenia przez Litwę niezbędnej infrastruktury, z Niemiec będzie stopniowo relokowanych coraz więcej wojsk, aż do osiągnięcia docelowej liczebności 4800 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych.

Generał brygady Christoph Huber, podkreślił, jak ważny jest ten dzień dla Niemiec i ich sojuszników: „Dzisiejsza inauguracja nie jest tylko przejściem do gotowości operacyjnej w sensie organizacyjnym - bierzemy na siebie odpowiedzialność. Za Sojusz, za Litwę, za bezpieczeństwo Europy. Nosimy nowe godło z dumą: jako znak naszej determinacji, by wspólnie z naszymi partnerami bronić pokoju i wolności”.

Wraz z powołaniem brygady do życia, otrzymała ona również swój oficjalny herb, który od tej pory każdy żołnierz brygady będzie nosił na swoim mundurze. Przedstawia on czarnego lwa Staufera i Basztę Giedymina w Wilnie. Lew symbolizuje przynależność do 10 Dywizji Pancernej. Ponadto na herbie jest prosty miecz z krzyżem jagiellońskim, który wieńczy środek herbu, symbolizując misję obronną brygady w celu ochrony Litwy i obszaru Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Herb zawiera barwy narodowe Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Litewskiej - złoto, zieleń, czerń i czerwień. Jest to wyraz bliskich więzi między litewską brygadą a jej gospodarzem.

i Autor: Bundeswehr/Carl Schulze Herb 45. brygady pancernej Bundeswehry

W przyszłości 45 Brygada Pancerna będzie liczyć około 5000 żołnierzy i pracowników cywilnych. Jest już mocno zintegrowana z armią niemiecką i podlega 10 Dywizji Pancernej, jednej z czterech dywizji armii. W przyszłości w skład brygady wejdzie kilka batalionów, takich jak 203 Batalion Pancerny z Augustdorfu i 122 Batalion Piechoty Pancernej z Oberviechtach.

W dniu 1 kwietnia 2025 r. do jednostki włączono również żołnierzy o zdolnościach wspierających. Należą do nich siły medyczne dla niemieckiego centrum medycznego w Rokantiškės, kompania wsparcia sztabu i kompania telekomunikacyjna w Nemenčinė, które są ważne między innymi dla zdolności dowodzenia i kontroli oraz połączenia sztabu brygady. Wszystkie zostały oficjalnie oddane do użytku w tym dniu z dalszymi ceremoniami wojskowymi.

Sztab Panzerbrigade 45 będzie również odpowiedzialny za niemieckie komponenty Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO na Litwie (grupa bojowa eFP). Dowódca 45 Brygady Pancernej, generał brygady Christoph Huber, przedstawi strukturę swojej jednostki.

W tym roku udało się pokonać przeszkody związane z ostatnimi formalnościami związanymi z działalnością brygady na Litwie. Pod koniec stycznia posłowie Bundestagu zatwierdzili porozumienie rządowe między oboma krajami jako warunek prawny stacjonowania brygady. Litwa, która odpowiada za infrastrukturę, w wielu szczegółach dostosowała się do potrzeb Niemiec. W styczniu także Bundestag uchwalił ustawę, która ma na celu uatrakcyjnienie pracy w Bundeswehrze. Ustawa przewiduje między innymi bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy, zachęty finansowe do wynagrodzeń i świadczeń oraz zmiany w prawie dotyczącym służby wojskowej. Plany obejmują lepsze rozliczanie nadgodzin, więcej podróży między miejscem zamieszkania a miejscem pracy oraz ułatwienie powrotów z pracy.

Tworzenie brygady rozpoczęło się od podpisania dwustronnej mapy drogowej przez ministra obrony Borisa Pistoriusa i jego litewskiego odpowiednika 18 grudnia 2023 r. Od kwietnia 2024 r. na miejscu działało dowództwo wysunięte, które do końca roku stało się sztabem jednostki. Z tego powstał sztab brygady.

Brygada pancerna ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2027 roku. Planowana jest stała obecność do 5 tys. żołnierzy, przy czym główną bazą będzie kompleks koszarowy z poligonem wojskowym w Rudnikach, który dopiero ma powstać. Do czasu ukończenia projektu początkowo wykorzystywane będą tymczasowe rozwiązania w litewskich koszarach w pobliżu Wilna.

Jak zauważył portal stacji BR24, "Bundeswehra po raz pierwszy w swojej historii buduje brygadę bojową za granicą". Poprzez stałą obecność na Litwie "rząd niemiecki chce wysłać Moskwie sygnał odstraszający. W krajach bałtyckich wiele osób obawia się agresji Rosji".