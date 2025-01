Co z niemiecką brygadą na Litwie? Pistorius: „Rozmieszczenie postępuje konsekwentnie i zgodnie z planem”

Niemiecka brygada na Litwie - "budowana zgodnie z planem"

Budowanie niemieckiej brygady na Litwie, która ma być jednym z największych przedsięwzięć zarówno niemieckiej armii jak i państwa niemieckiego, która w ostatnich miesiącach przeżywała wiele problemów, ma przebiegać co ciekawie sprawienie jak zapewnia minister Pistorius.

22 stycznia minister obrony Niemiec Boris Pistorius odbył swoją siódmą wizytę na Litwie w celu omówienia współpracy między Niemcami, a Litwą w kontekście budowanej w tym kraju niemieckiej brygady Bundeswehry. Według słów ministra obrony Borisa Pistoriusa tworzenie planowanej brygady Bundeswehry na Litwie przebiega dobrze. „Rozmieszczenie brygady przebiega konsekwentnie i zgodnie z planem”, dodając, że „działamy zgodnie z planem”.

Podkreślił także: „Jesteśmy widoczni z Bundeswehrą i w ten sposób wnosimy swój wkład w odstraszanie”. Minister zapowiedział także, że w przyszłości oparta na zaufaniu współpraca między państwami będzie nadal rozszerzana.

After the meeting with 🇱🇹DefMin @DSakaliene, 🇩🇪DefMin Boris Pistorius visited Rokantiškės, where infrastructure for German troops is being prepared.🔜 The number of German brigade troops in Lithuania will rise to 500 by the end of this year. Full relocation is planned by 2027. pic.twitter.com/7EZBPJL0Eo— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 22, 2025

Szefowa litewskiego ministerstwa obrony Dovile Šakalienė podkreśliła, że dla litewskiego rządu i niej samej, niemiecka brygada jest „top 1” pod względem priorytetów. „Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ma to dla nas kluczowe znaczenie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg tego procesu” – powiedziała.

Z badań wynika, że ​​85 proc. litewskiego społeczeństwa uważa, że ​​niemiecka brygada zwiększa bezpieczeństwo kraju.

Brygada ma działać do 2027 roku, a jej liczebność ma wynosić 5 000 żołnierzy (4800 żołnierzy Bundeswehry i 200 pracowników cywilnych), których główną lokalizacją będzie nowy obiekt koszarowy wraz z poligonem w Rudnikach. Najpierw jednak ma zacząć obowiązywać tymczasowe rozwiązanie w litewskich koszarach w pobliżu stolicy Wilna. „To ogromne wyzwania” - powiedział Pistorius, który odwiedził bazę wojskową w Rokantiskes (Rakanciszki), aby zobaczyć istniejącą infrastrukturę.

Zespół formujący brygadę pracuje obecnie z około 150 niemieckimi żołnierzami w Wilnie i według słów ministra do końca roku powinno ich być 500. Pistorius powiedział, że do tej pory wszyscy żołnierze zgłosili się na ochotnika na działanie na Litwie. Obecnie tworzona jest infrastruktura dla pierwszych jednostek. Pistorius podkreślił, że celem jest posiadanie sztabu brygady zdolnego do dowodzenia i szkolenia na miejscu w ciągu roku.

Mimo zapewnień problemy nadal istnieją

„Przygotowania w Niemczech są jednak dalekie od zakończenia” zwrócił uwagę Handelsblatt, ponieważ Bundestag wciąż musi zatwierdzić ustawę wdrażającą porozumienie o rozmieszczeniu, które zostało podpisane w połowie września ubiegłego roku. Kolejną kwestią jest wprowadzenie przepisów mających na celu zwiększyć atrakcyjność stałego rozmieszczenia żołnierzy za granicą poprzez premie, dodatki i inne środki, a nadal to nie zostało sfinalizowane przez parlament. Ustawa o stacjonowaniu Bundeswehry na Litwie, była omawiana w pierwszym czytaniu w Bundestagu 5 grudnia oraz w Komisji Obrony 18 grudnia. Według Ministerstwa Obrony, przyjęcie ustawy planowane jest na koniec stycznia, po czym Bundesrat również będzie musiał się nią zająć. Według słów rzecznika obrony Niemiec „ustawa zatwierdzająca stacjonowanie na Litwie może zostać przyjęta jeszcze w bieżącym okresie legislacyjnym”.

Problemem jest także dostępność sprzętu dla niemieckiej brygady na Litwie i według wcześniejszych publikacji jak i słów ministra Pistorusa niektóre niemieckie jednostki z pewnością będą musiały tymczasowo przekazać sprzęt litewskiej brygadzie. Jednak w tej kwestii są podejmowane wysiłki w celu szybkiego pozyskania sprzętu, aby wypełnić luki lub zapobiec ich powstaniu. Dlatego w zeszłym roku zostało złożone zamówienie na ponad sto czołgów Leopard 2A8 dla Bundeswehry.

Brygada będzie się składała z pięciu batalionów, w tym czołgów i artylerii. W sumie Niemcy zamierzają rozmieścić na Litwie 4,8 tys. żołnierzy i około 200 osób cywilnych, w tym rodziny żołnierzy - ze względu na długi okres rotacji. Brygada bojowa będzie opierać się m.in. na dwóch jednostkach wojskowych, których dotychczasowe bazy znajdowały się w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Batalion czołgów ma zostać przeniesiony na Litwę z Augustdorfu koło Bielefeldu. Zgodnie z planami Oberviechtach w okręgu Schwandorf wniesie do jednostki jednostkę grenadierów pancernych. Brygada wojskowa zostanie zreorganizowana na Litwie pod nazwą Panzerbrigade 45.