Pięciodniowe uroczystości w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino

Cykl wydarzeń na Monte Cassino i w pobliskich miejscowościach poprzedziła (16 maja) konferencja historyczna w Instytucie Polskim w Rzymie pod hasłem „2. Korpus Polski we Włoszech 80 lat później”, zorganizowana przez Fundację Rzymską im. Janiny Zofii Umiastowskiej. Obecni byli: ambasador RP we Włoszech i córka dowódcy 2. Korpusu - Anna Maria Anders, a także włoscy dziennikarze i naukowcy, działacze i nauczyciele polonijni, przedstawiciele polskich instytucji. Zaprezentowane zostało specjalne wydanie publikacji „Działania 2. Korpusu we Włoszech”. Całodniową sesję zakończyła projekcja filmu „Czerwone maki” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza w kinie na rzymskim Piazza Cavour.

Ramowy program obchodów 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino ogłosił Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zostaną one zainaugurowane w piątek (17 maja) po południu w miejscowości Piedimonte San Germano w stołecznym regionie Lacjum. Odbędzie się tam uroczystość przy pomniku 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich. Miasteczko to zostało wyzwolone przez polskich żołnierzy 25 maja 1944 roku podczas walk o masyw, już po zdobyciu wzgórza klasztornego.

W sobotę (18 maja), w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, na Polskim Cmentarzu Wojennym, u stóp opactwa benedyktynów, rozpocznie się o godzinie 16:00 polowa msza święta połączona z odczytaniem apelu poległych oraz ceremonią złożenia wieńców i kwiatów. Obecni będą: prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, Wojska Polskiego oraz władz Włoch. W mszy udział weźmie kilka tysięcy osób, wśród nich rodziny kombatantów, reprezentanci Polonii i harcerze.

W niedzielę (19 maja) po południu w mieście Cassino odbędzie się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dzień później także w Cassino złożone zostaną kwiaty przed popiersiem generała Andersa.

Następnie uroczystości odbędą się w miejscowości Acquafondata, przez którą w czasie walk o Monte Cassino przebiegała jedna z dwóch dróg zaopatrzenia dla 2. Korpusu Polskiego. Założono tam jeden z dwóch polowych cmentarzy polskich żołnierzy. Ich szczątki zostały później przeniesione na cmentarz na Monte Cassino. W miasteczku znajduje się pomnik upamiętniający poległych i pochowanych pierwotnie tam uczestników walk.

W ostatnim dniu uroczystości, we wtorek (21 maja) w San Vittore del Lazio odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem żołnierzy 2. Korpusu. Delegacje udadzą się też do Mignano Monte Lungo na cmentarz, na którym pochowani są włoscy żołnierze polegli podczas kampanii po przyłączeniu się Italii do sił sprzymierzonych we wrześniu 1943 roku...

