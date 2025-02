Otwarto Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Jego celem będzie szkolenie i wsparcie dla Ukrainy

Spis treści

W ceremonii otwarcia udział wzięli: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska, naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO ds. transformacji adm. Pierre Vandier oraz wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

Jak mówił podczas ceremonii Kosiniak-Kamysz, powstanie pierwszej, wspólnej instytucji pokazuje, że "Ukraina jest coraz bliżej NATO i staje się strategicznym partnerem naszego sojuszu".

"To relacja dwukierunkowa. Często mówimy o pomocy dla Ukrainy – o działaniach podejmowanych przez państwa sojuszu. Ale warto zwrócić uwagę, że również my możemy czerpać z doświadczeń wojny na Ukrainie. Wojna jest zawsze złem, ale w tym obszarze zła musimy dostrzec to, co może nas zabezpieczyć przed jeszcze większym zagrożeniem – umiejętności i doświadczenia, które pozwolą wszystkim armiom sojuszniczym wzmacniać swoje zdolności" - powiedział szef MON.

Tworzona przez NATO i Ukrainę

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że JATEC jest nową instytucją w NATO, które jest tworzona przez NATO i Ukrainę. "JATEC jest symbolem solidarności pomiędzy NATO i Ukrainą. Solidarność to słowo ma dla nas w Polsce szczególne znaczenie. Solidarność to jest wolność, braterstwo, niepodległość i suwerenność. (...) JATEC ma być po to, żeby była solidarność, żebyśmy czerpali z doświadczeń trudnych zmagań wojennych na Ukrainie i żebyśmy podnosili zdolności wojska ukraińskiego" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zwrócił uwagę, że w NATO nie jest łatwo powołać nową instytucję, bo muszą zgodzić się na to 32 państwa, musi być zapewnione finansowanie i znaleźć się państwo, które weźmie za to odpowiedzialność.

"Polska jest dumna, że może gościć u siebie nową inicjatywę NATO - Ukraina, pokazując, że ta przyjaźń jest bezalternatywna. Nie ma alternatywy dla NATO i nie ma alternatywy dla Ukrainy. Zbliżanie się NATO do Ukrainy i Ukrainy do NATO jest drogowskazem jaki powinniśmy odczytywać. Nie ma innych drogowskazów, wszystkie inne drogowskazy to jest ślepa uliczka. To partnerstwo jest potrzebne dla pokoju na świecie" - pokreślił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zaznaczył, że cieszy się, iż do otwarcia JATEC doszło zaraz po wizycie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych w Polsce, który zapewnił o wsparciu i wskazał, że Polska jest przykładem dla całego NATO w skuteczności realizowania polityki obronnej, zwiększonych wydatków na obronność do prawie 5 proc. PKB.

"Wolność potrzebuje siły. Wolność jest wartością, ale jak nie ma realnej siły, realnych zdolności, realnych pieniędzy to nie ma obrony naszych wartości, nie ma demokracji, niepodległości, suwerenności i wolności. (...) Nasza odporność, też odporność społeczna jest większa, bo my wiemy, co to znaczy nie mieć swojej ojczyzny na mapach Europy i świata. Nie wszyscy w Europie i na świecie to wiedzą" - mówił wicepremier.

Wicepremier Stefaniszyna podkreśliła, że lipcu 2024 r. NATO i Ukraina zdecydowały o utworzeniu JATEC, a pół roku później ta instytucja jest otwierana w Bydgoszczy. Zaznaczyła, że JATEC jest pierwszą wspólną instytucja NATO z państwem, które nie jest członkiem Sojuszu.

Powstanie JATEC

O powstaniu JATEC postanowiono 15 lutego 2024 r. podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli, a decyzję potwierdzono na szczycie Sojuszu w lipcu tego samego roku w Waszyngtonie.

Centrum jest wspólną inicjatywą NATO i Ukrainy. Jego zadaniem jest wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy w dążeniu do pełnej interoperacyjności z wojskami NATO, a także wymiana doświadczeń pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podczas spotkania ministrów obrony narodowej NATO w Brukseli w październiku 2024 r. zdecydowano o powierzeniu funkcji dowódcy JATEC polskiemu generałowi Wojciechowi Ozdze. JATEC ma rozwinąć się w pełni w ciągu roku.

JATEC jest kolejną jednostką NATO w Bydgoszczy. W mieście funkcjonują też Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, Grupa Integracyjna Sił NATO, Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO.

PAP