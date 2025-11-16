Najnowsze sondaże w Niemczech ujawniają głębokie podziały społeczne dotyczące potencjalnej współpracy z partią AfD.

40% respondentów odrzuca współpracę, 30% dopuszcza ją w zależności od przypadku, a 25% jest na nią otwarta.

Wzrasta poparcie dla AfD, a także spada zaufanie Niemców do zdolności demokracji do rozwiązywania kryzysów.

Sondaż ARD „Deutschlandtrend extra” jasno pokazuje, że niemieckie społeczeństwo jest mocno podzielone w kwestii podejścia do Alternatywy dla Niemiec (AfD). Jak wynika z badania, „40 procent respondentów chce, aby inne partie wykluczyły wszelką współpracę z AfD. 30 procent opowiada się za decyzją zależną od konkretnego przypadku. 25 procent jest otwartych na współpracę.” Te dane świadczą o braku jednolitego stanowiska, co stawia tradycyjne partie przed trudnym dylematem strategicznym.

Szczegółowa analiza wyników sondażu ujawnia różnice w poglądach w zależności od preferencji politycznych respondentów:

Zwolennicy SPD, Zielonych i Lewicy : Ponad dwie trzecie z nich „odrzuca współpracę” z AfD. Jest to spójne z ideologicznymi fundamentami tych partii, które często stoją w opozycji do populistycznych i skrajnie prawicowych poglądów AfD.

: Ponad dwie trzecie z nich „odrzuca współpracę” z AfD. Jest to spójne z ideologicznymi fundamentami tych partii, które często stoją w opozycji do populistycznych i skrajnie prawicowych poglądów AfD. Zwolennicy AfD : Dwie trzecie z nich „popiera ją”, co jest naturalne, biorąc pod uwagę ich dążenie do legitymizacji i zwiększenia wpływu swojej partii.

: Dwie trzecie z nich „popiera ją”, co jest naturalne, biorąc pod uwagę ich dążenie do legitymizacji i zwiększenia wpływu swojej partii. Zwolennicy (CDU/CSU): W tej grupie panuje największa niepewność i wewnętrzne rozbieżności. „46 procent opowiada się za współpracą w poszczególnych przypadkach, 10 procent popiera ją zasadniczo. 41 procent jest przeciwnych wszelkiej formie współpracy z AfD.” Ta fragmentaryzacja poglądów wśród konserwatystów może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych koalicji na poziomie federalnym i regionalnym.

Przyczyny rosnącego poparcia dla AfD: Co napędza populistów?

Wzrost poparcia dla AfD, które według aktualnego sondażu „Deutschlandtrend” z 6 listopada wynosi 26 procent, budzi pytania o jego przyczyny. Respondenci wskazali kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do sukcesu tej partii. Najczęściej wymienianym powodem jest „rozczarowanie polityką innych partii”. Ten czynnik wskazało aż 60 procent wszystkich uprawnionych do głosowania i 39 procent zwolenników AfD.

Dla samych zwolenników AfD istotne okazały się również inne aspekty:

„Koncepcje polityczne AfD” – 25 procent.

„Sposób, w jaki politycy innych partii traktują AfD” – 15 procent.

Co ciekawe, „relacje na temat AfD w mediach” odgrywają najmniejszą rolę, wskazywane przez zaledwie po sześć procent wszystkich uprawnionych do głosowania i zwolenników AfD. To sugeruje, że niezadowolenie z mainstreamowej polityki i samej oferty programowej AfD są silniejszymi motorami wzrostu poparcia niż sposób, w jaki partia jest przedstawiana w mediach.

Spadek zaufania do demokracji: Niemcy kwestionują zdolność do rozwiązywania kryzysów

Równolegle z rosnącymi wpływami AfD, w Niemczech obserwuje się niepokojący spadek zaufania do zdolności systemów demokratycznych do efektywnego zarządzania kryzysami. Badanie przeprowadzone przez Instytut Demoskopii Allensbach na zlecenie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ujawnia, że „tylko połowa społeczeństwa jest przekonana, że obecne problemy można dobrze rozwiązać w ramach systemu demokratycznego.”

Szczególnie widoczny jest spadek zaufania w kontekście kryzysów militarnych i pandemii:

Kryzysy militarne: W 2023 roku 53 procent społeczeństwa wierzyło, że demokracje lepiej radzą sobie z kryzysami militarnymi niż systemy autorytarne. Obecnie ten odsetek spadł do 44 procent. Jednocześnie, odsetek respondentów, którzy bardziej ufają systemom autorytarnym w tej dziedzinie, „wzrósł w tym krótkim okresie z 14 do 31 procent, czyli ponad dwukrotnie.”

W 2023 roku 53 procent społeczeństwa wierzyło, że demokracje lepiej radzą sobie z kryzysami militarnymi niż systemy autorytarne. Obecnie ten odsetek spadł do 44 procent. Jednocześnie, odsetek respondentów, którzy bardziej ufają systemom autorytarnym w tej dziedzinie, „wzrósł w tym krótkim okresie z 14 do 31 procent, czyli ponad dwukrotnie.” Zagrożenia dla zdrowia (pandemie): Zaufanie do tego, że demokracje lepiej radzą sobie z pandemiami, spadło „szczególnie mocno, z 57 do 41 procent” w ciągu ostatnich dwóch lat.

Te dane wskazują na rosnące poczucie bezradności i sceptycyzmu wobec tradycyjnych mechanizmów demokratycznych w obliczu współczesnych wyzwań. Spadek zaufania do demokracji może stanowić żyzny grunt dla partii populistycznych, które często oferują proste rozwiązania złożonych problemów, obiecując szybkie i zdecydowane działania, co może być postrzegane jako alternatywa dla często długotrwałych i kompromisowych procesów demokratycznych.